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Вторник 4 марта

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Семейство Пугачевой и Галкина* живут в Израиле за чужой счет

Семейство Пугачевой и Галкина* живут в Израиле за чужой счет
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СМИ выяснили, кто спонсирует уехавших звезд.

Весной 2022 года Алла Пугачева вслед за мужем Максимом Галкиным* покинула Россию и отправилась в Израиль. У пары уже была недвижимость и гражданство Кипра, однако они решили обосноваться именно на Святой Земле. Вместе с детьми — близнецами Гарри и Лизой — супруги поселились в Герцлии, элитном пригороде Тель-Авива на берегу Средиземного моря. Их новый дом, окруженный зелеными насаждениями и оборудованный бассейном, породил слухи о покупке недвижимости в Израиле, хотя позже стало известно, что семейство живет там на условиях аренды, при чем за чужой счет.

Предприниматель Андрей Матус рассказал, что аренда дома оплачивается Леонидом Невзлиным, бывшим российским олигархом, который сам давно живет в Израиле. Матус, участвовавший в передаче "Новые русские сенсации" на канале НТВ, подтвердил, что Невзлин предоставил жилье Галкиной-Пугачевой, взяв расходы на себя.

Невзлин, некогда один из владельцев ЮКОСа, находится в Израиле с 2003 года. Российский суд заочно приговорил его к пожизненному заключению за организацию заказных убийств, однако экстрадиции не происходит из-за отсутствия соответствующего договора между Россией и Израилем.

Матус также заявил, что Алла Пугачева получает поддержку от богатых опальных олигархов, которые, несмотря на уважение к ней, относятся к ее мужу скорее снисходительно, называя его "мальчиком". По мнению Матуса, критические высказывания Максима Галкина* в адрес России связаны с необходимостью выполнения определеных условий ради сохранения зарубежных активов и имущества. Он предполагает, что, осознавая риск утраты зарубежной собственности, Галкин* выбирает путь публичных высказываний против России в обмен на безопасность своего капитала.

Шоу-бизнес в Telegram

4 марта 2025, 09:23
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Не деньги": Киркоров поразил содержимым своего внушительного сейфа

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