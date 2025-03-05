СМИ: Виторгану грозит мгновенная смерть

Виторгану поставили серьезный диагноз.

Известному российскому актеру Эммануилу Виторгану, которому исполнилось 85 лет, врачи сообщили тревожный диагноз. Обнаружены изменения в работе печени, поджелудочной железы и селезенки, что может повлечь серьезные последствия для здоровья. Как передают СМИ, медицинские специалисты предупредили актера о высоком риске возникновения инфаркта, инсульта и тромбоэмболии легочной артерии — состояний, угрожающих жизни, сообщает Клео.ру.

Если Виторган не изменит свой образ жизни, как настоятельно рекомендуют ему врачи, то ему грозит мгновенная смерть. Актеру советуют отказаться от жирной пищи, прекратить употребление алкоголя и курение, так как эти привычки усиливают нагрузку на ослабленный организм и могут значительно ухудшить общее состояние.

Также Эммануилу предстоит принимать специальные препараты, разжижающие кровь, на протяжении всей оставшейся жизни. Эти лекарства помогут предотвратить образование тромбов, способных вызвать опасные сердечно-сосудистые заболевания.

Ранее появлялись сообщения о том, что актеру внезапно стало плохо и пришлось вызывать скорую помощь. По слухам, Виторган ощутил боль в области сердца, когда находился в своем культурном центре на улице Остоженка. Однако жена актера опровергла данные о его госпитализации, утверждая, что информация не соответствует действительности.

Эммануил Виторган — одна из знаковых фигур советского и российского киноискусства. Его творческая карьера отмечена множеством ярких ролей в знаменитых фильмах, благодаря чему он стал живой легендой отечественной сцены. Несмотря на возраст и сложности со здоровьем, актер продолжает оставаться активным участником культурной жизни страны.