Избивавший жен Башаров наступил на те же грабли с новой возлюбленной

Марат Башаров три года в отношениях с Анастасией Борисовой.

Марат Башаров заявил, что готов к новому браку: его новой возлюбленной стала 37-летняя актриса Анастасия Борисова. Пара находится в отношениях уже три года. Недавно поползли слухи о возможном пополнении в семье Башарова после появления Анастасии на одном из мероприятий в облегающем белом платье, которое подчеркивало ее округлившийся животик. Однако сам актер быстро развеял эти домыслы, назвав поздравления преждевременными и порекомендовав меньше доверять желтой прессе.

На премьере фильма "Роднина" в киноцентре "Октябрь" пара вновь привлекла внимание публики. На этот раз Анастасия предпочла элегантный черный наряд, который подчеркнул ее женственность, но никак не намекал на беременность. Судя по всему, ожидание радостного события для этой пары пока откладывается.

Несмотря на то, что Башаров ранее заявлял о готовности к женитьбе, кольцо на пальце Анастасии так и не появилось. Тем не менее, их отношения развиваются вполне гармонично. Как признался актер, их знакомство произошло совершенно случайно на одной из репетиций, где он впервые увидел Анастасию и почувствовал к ней симпатию с первого взгляда.

Однако в ходе беседы с Борисом Корчевниковым на передаче "Жизнь и судьба" всплыл неприятный эпизод прошлого Башарова — обвинения в насилии над бывшими партнерами. На это актер лишь философски заметил, что страх перед волками не должен мешать ходить в лес, подразумевая, что прошлое осталось позади, и он надеется избежать повторения прежних ошибок. Актер рассказал, что искренне раскаялся и попросил прощения.

"Хоть и говорят, что на одни и те же грабли не надо наступать. Нет, я буду наступать. И я уверен, что на этот раз это будут душевные, мягкие, красивые, семейные грабельки", добавил Башаров.