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Рудковская вынуждена отказаться от услуг косметологов: Не могу себе этого позволить

Рудковская вынуждена отказаться от услуг косметологов: Не могу себе этого позволить
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Яна Рудковская поделилась своими секретами красоты, которые помогают ей поддерживать свежий и ухоженный вид.

На "Форуме в большом городе" продюсер раскрыла свою уникальную методику ухода за собой. По словам Рудковской, каждый день она выделяет час на принятие расслабляющей ванны, что стало неотъемлемой частью ее рутины.

"Я каждый день уделяю время себе. Мой ритуал — это час в ванной с добавлением специальных водорослей, которые помогают мне расслабиться и восстановить силы", — отметила Яна.

Яна Рудковская. Фото: соцсети

Она также подчеркнула, что во время этой процедуры использует гидрогелиевую маску для лица и маску для волос. "Все это помогает мне поддерживать кожу и волосы в идеальном состоянии", — добавила она.

Рудковская призналась, что у нее нет времени на посещение косметологов, поэтому домашний уход стал для нее настоящей находкой. "Я не хожу к косметологам, потому что физически не могу себе этого позволить. У меня много дел, и я предпочитаю все делать сама", — пояснила она.

Яна также подчеркнула важность регулярности в уходе за собой. "Час в день — это не просто времяпрепровождение, это часть моего образа жизни. Я никогда не обманываю себя и своих поклонников", — уверенно заявила продюсер.

Шоу-бизнес в Telegram

5 марта 2025, 22:12
Яна Рудковская. Фото: соцсети
Страсти✓ Надежный источник

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