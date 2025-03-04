Пластмассовые серьги, деревянные бусы и маленькое серебряное кольцо: что оставила после себя Светличная

Внучка Светланы Светличной рассказала, кому досталось "богатство" актрисы.

Внучка актрисы Светланы Светличной Мария Ивашова опровергла появившиеся слухи о многомиллионном наследстве актрисы. Она заявила, что прочитала в бульварной прессе сообщения о якобы оставшемся после смерти Светличной несметном количестве драгоценностей, включая бриллианты и сапфиры, трех квартирах в Москве и многомиллионном рублевом состоянии. Однако, по словам Марии, вся эта информация является ложью.

Внучка знаменитости раскрыла, что на самом деле ее бабушка не оставила после себя никаких ценных украшений. В найденной шкатулке оказались лишь пластмассовые серьги, деревянные бусы и маленькое серебряное кольцо, как сообщает СМИ. Никаких миллионов на банковских счетах также обнаружено не было.

Светлана Светличная не составила завещание, поэтому единственным наследником стал ее старший сын, который получит небольшую квартиру актрисы, расположенную неподалеку от станции метро "Преображенская площадь" в Москве.

Напомним, Светлана Светличная была похоронена на Троекуровском кладбище на аллее актеров, где покоятся такие известные деятели культуры, как Сергей Юрский, Борис Невзоров, Инна Макарова, Анастасия Заворотнюк и Валентин Гафт. Родственники отказались выполнить последнюю просьбу актрисы и похоронить ее месте с мужем.