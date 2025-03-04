Анна Асти подогрела слухи о разводе с мужем, появившись на публике с другим мужчиной

Анна Асти замужем за бизнесменом Станиславом Юркиным.

Прошлый год стал богат на разводы знаменитостей. Похоже, что наступивший год не собирается отставать. Недавно социальные сети бурлили от слухов о возможном разводе популярной певицы Анны Асти и ее мужа, бизнесмена Станислава Юркина. Сплетники уверяли, что пара рассталась еще в декабре прошлого года, хотя официально они все еще остаются в браке. Несмотря на это, Анна и Станислав продолжают совместно работать. Однако Асти, как утверждают, удалила все общие фотографии с супругом из своего профиля в социальных сетях.

Тем не менее, представители певицы поспешили опровергнуть эти слухи. Они сообщили, что пара не расходилась. Кроме того в пресс-службе Асти подчеркнули, что с момента начала своей сольной карьеры Анна использует свой аккаунт исключительно как музыкальную площадку, поэтому там никогда не публиковалось снимков личного характера.

На церемонии вручения музыкальной премии "Виктория", где Анна была удостоена награды в категории "Чемпион радиоэфира", певица появилась не с мужем, а в сопровождении Игоря Крутого, с которым она недавно выпустила трогательную композицию "Я хочу быть". В это время Станислав Юркин, муж Асти, наблюдал за ее выходом на красную дорожку издалека, будто бы не самый близкий человек, а помощник или концертный директор. Таким образом певица только подогрела слухи о разводе среди ее поклонников.