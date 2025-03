Куда сходить в Москве: афиша c 5 по 19 марта

Весна идет, весне дорогу! Проведите первый ее месяц интересно и с пользой. А подборка самых достойных, по версии "Дни.ру", событий, поможет вам сориентироваться.

КОНЦЕРТ

Ричард Клайдерман

Компания MoscowShow представляет два концерта "Принца Романтики" – легендарного французского пианиста Ричарда Клайдермана. Концерты маэстро состоятся в сопровождении большого симфонического оркестра, что позволит музыканту раскрыть всю красоту и глубину своей музыки. "Я люблю Россию и всегда с особым трепетом жду встречу с российской публикой. Я ценю, что здесь так много моих поклонников. Всегда с радостью возвращаюсь! – поделился маэстро.

8 марта, Московский международный Дом Музыки.

Мужчины – женщинам

В праздничном концерте Петра Дранги и его друзей прозвучат известные и популярные произведения российских и зарубежных композиторов, современные хиты и народные мелодии. На сцене – Евгений Миронов, Сергей Мазаев, Андрей Горбачев. Сопровождает концерт малый симфонический оркестр DYP ORCHESTRA.

9 марта, Московский международный Дом Музыки.

ВЫСТАВКА

"Ускользающий сон"

Поражающие воображение арт-объекты из подушек станут частью партиципаторной выставки "Ускользающий сон". В совместном паблик арт-проекте известного художника Марины Звягинцевой и студентов Института дизайна и фотографии (ИГУМО) искусство станет мостом между сознанием и подсознанием. Участники проекта переосмыслили бессознательные процессы, которые происходят с человеком во время сна, и визуализировали их в своем творчестве. Посетители экспозиции увидят инсталляции и картины Марины Звягинцевой, созданные методом "биотипия". В них художник визуализировала различные состояния сна: от легкого перехода в мир отдыха до глубокого умиротворенного сна и ярких эмоциональных сновидений. Причем участие в паблик арт-проекте приняли не только учащиеся дизайн-направления, но и психологи и фотографы.

До 9 апреля, галерея ИГУМО.

"Цветы океана"

Центр океанографии и морской биологии "Москвариум" покажет жителям и гостям столицы уникальные фотографии коралловых полипов из разных акваторий со всего мира. Изображения, выполненные в режиме макросъемки, позволят рассмотреть мельчайшие детали кораллов, которые порой невозможно заметить невооруженным глазом. Каждое фото — это возможность погрузиться в удивительное путешествие по морским глубинам, где многообразие этих ярких и загадочных существ наполняет океан изящными формами и текстурами. Авторы фотографий: Никита Долгоруков, Мария Сокол

До 21 марта, Сад культуры и отдыха им. Н.Э. Баумана

КОНЦЕРТ

Хибла Герзмава

Юбилейные концерты Народной артистки России Хиблы Герзмавы пройдут в сопровождении джаз-бэнда под управлением Сергея Макеева. Певица исполнит популярные джазовые стандарты, любимые песни и классические произведения в джазовой обработке. Прозвучат Fly Me to the Moon, Bésame mucho, Smile и другие эвергрины, кроссоверы классических арий. "Отечественную" часть программы представят нестареющие шлягеры "Я шагаю по Москве", "Ветер перемен", "Дороги любви", "Весна идет", и, конечно, "Подмосковные вечера". Вместе с примадонной в этот вечер выступят ведущие джазовые музыканты России: Сергей Макеев (клавишные), Александр Дитковский (труба, флюгельгорн), Дмитрий Ирьянов (альт-саксофон), Евгений Волошин (тенор-саксофон), Валерий Черноок (ударные) и другие.

20 марта, концертный зал "Москва".

ТЕАТР

"Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б"

Вас ждет музыкальная комедия-детектив с разудалыми песнями и ирландской пляской. Из тени выходит неподражаемая миссис Хадсон! Самое крутое дело Шерлока Холмса в жанре комедии для всей семьи: ломаем стереотипы и из детективного триллера получаем очень смешную и непредсказуемую историю. Так кем же окажется наводящий ужас монстр? Сопродюсер постановки МТС Live, театральный продюсер Дмитрий Богачев и компания "Бродвей Москва" ждут всех на этом музыкально-комедийном детективе в исполнении артистов лучших театров страны под зажигательные номера музыкальной банды "Союз рыжих".

5-9 марта, Театр "Маска".

"Нас ждут"

В центре сюжета – история двух одиноких сердец: 82-летнего мужчины и 57-летней женщины, чьи жизни однажды пересеклись в одном доме. Он давно потерял свою семью, а она — мужа, с утратой которого так и не смогла справиться. Их первое знакомство — это не романтическая встреча, а столкновение двух характеров, двух судеб, двух миров. Но общие воспоминания и страх одиночества делают их беседы все глубже, искреннее и теплее. Они — беженцы из Польши, евреи, пережившие войну и потерявшие многое. Теперь они делятся воспоминаниями, спорят, подкалывают друг друга, учатся жить заново. В основе спектакля Юрия Клепикова – пьеса Валерия Мухарьямова "В тени виноградника", написанная по мотивам рассказа Исаака Зингера. В ролях: Алексей Шевченков, Нелли Уварова, Алесандр Резалин и Татьяна Мухина.

9 и 30 марта, La'Театр

"Женитьба"

Пластический спектакль режиссера Сергея Землянского – это классическая история, рассказанная на языке пластики. В основу комедии без слов легла пьеса Гоголя, жанр которой автор обозначил как "совершенно невероятное событие в двух действиях". Купеческая дочь Агафья Тихоновна наконец-то решает выйти замуж. Мешают только страхи, которые назойливо кружат в голове девушки. Еще бы, такое непростое решение! На помощь приходит опытнейшая сваха Фекла, которая готова предложить сразу пятерых женихов. Кого же выбрать? Режиссер: Сергей Землянский. В ролях: Майя Горбань, Елена Ташаева, Юлия Пивень, Антон Буглак, Артемий Соколов-Савостьянов и другие.

7 марта, Прогресс сцена А.Джигарханяна Театра сатиры.

"Папа"

Главному герою пьесы Андрэ 80 лет, когда-то давно он был танцовщиком. Он живет в Париже со своей дочерью Анной и ее мужем Антуаном. Или Андрэ был инженером, чья дочь живет в Лондоне со своим новым бойфрендом Пьером? Почему Андрэ все еще в своей пижаме, и никак не может найти свои часы?! Столько странных вещей происходит вокруг и так странно ведут себя все эти люди! Как бы там ни было, Андрэ твердо знает, что он по-прежнему сильный человек, и найдет способ отстаивать свою правоту. В конце концов, он не слабоумный, у него все отлично функционирует… В ролях: Сергей Маковецкий, Мария Рыщенкова и другие.

17 марта, Театр Эстрады.

"Судьба по обмену"

Судьба — это просто набор случайных событий? Или это загадка, которую нам под силу разгадать? Но как узнать, что судьба, которую мы проживаем, действительно наша? Триллер Михаила Барщевского и Павла Степанова "Судьба по обмену" погружает нас в увлекательную игру, наполненную невероятными поворотами сюжета, когда иллюзия и реальность переплетаются в единое целое. Готовы ли вы сыграть в эту игру? В ролях: Заслуженный артист России Вячеслав Манучаров и Александр Чернявский.

11 марта, Театр на Трубной (сцена "Зимний сад")

"СТО БЕД"

На создание этого спектакля режиссера Галину Зальцман вдохновили произведения и мир героев знаменитого сербского кинорежиссёра, сценариста, актера и музыканта Эмира Кустурицы. В спектакле принимают участие: Евгений Кравченко, Артём Пархоменко, Светлана Йозефий, Анна Ляхова, Альбина Абрамова, Сергей Барышев, Михаил Коноваленков, Егор Разливанов, Владимир Симонов-мл.

8, 9 и 20 марта, Камерный зал Симоновской сцены театра им. Евг. Вахтангова.

СКОРО

"Авторадио. Классика. Дуэты"

Стало уже доброй традицией встречать День Рождения "Авторадио "в компании самых ярких звезд. На грандиозном шоу более 20 артистов исполнят лучшие песни в сопровождении большого симфонического оркестра. В этот праздничный вечер для зрителей споют Леонид Агутин, Полина Гагарина, ДимаБилан, Zivert, Филипп Киркоров, Люся Чеботина, Мот, Лолита и многие другие! Живой звук! Сценография и спецэффекты мирового уровня!

11 апреля, Кремлевский дворец.