63-летняя Сябитова сделала заявление об интимных связях с ровесниками сына

Роза Сябитова высказала свое мнение о парах с большой разницей в возрасте.

В свои 63 года известная сваха убеждена, что отношения между людьми с разницей в возрасте 40 лет и более могут быть проблематичными. Сябитова считает, что такие пары сталкиваются с трудностями в общении из-за различий в жизненном опыте и восприятии мира.

По мнению Розы, молодым девушкам, выбирающим старших партнеров, стоит задуматься о мотивах таких отношений. Телеведущая не понимает, зачем 20-летней девушке встречаться с мужчиной значительно старше ее.

"Со старыми спать несладко", — заявила она.

Кроме того, Сябитова однозначно высказалась е об интимных связях с ровесниками сына, отметив, что сама не хотела бы иметь с такими юношами отношений. Роза считает это аморальным, поскольку у старшего поколения есть свои особенности, предпочтения и интересы.

Стоит отметить, что Роза была дважды замужем и имеет двоих детей. Первый брак с Михаилом Сябитовым завершился трагически — супруг умер от инфаркта. Второй брак с Юрием Андреевым продлился три года, после чего они развелись.

Сябитова также затронула тему сложностей понимания молодежи. Она признала, что ей порой трудно понять современные тенденции и увлечения молодежи. Несмотря на свои убеждения, Роза не осуждает молодых людей за их выбор, но призывает их быть более осознанными в своих решениях.