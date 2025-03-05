Звезда "Физрука" Владимир Сычев чуть не погиб

Владимир Сычев дал откровенное интервью журналистам.

Владимир Сычев дал развернутое интервью журналистам, в котором рассказал не только о своих настоящих успехах, но также раскрыл, каким было его прошлое. Впрочем, он и раньше не скрывал своей связи в 90-е годы с криминальным миром.

Однако теперь выяснилось, что у артиста была свою "команда" из боксеров, а жизнь артиста не раз подвергалась риску. Однажды он и вовсе чуть не погиб.

"Однажды я стоял между жизнью и смертью", – признался Сычев.

Он пояснил, что в один из дней не смог попасть на сходку своих "коллег", а позже узнал, что все присутствовавшие там были расстреляны.

Кроме того Сычев добавил, что в какой-то момент решил двигаться в выбранном направлении. Благодаря криминальному прошлому он неплохо зарабатывал и уже на третьем курсе стал обладателем иномарки.

Встань на верный путь актеру помогла супруга Алеся. Она заявила, что не планирует быть женой бандита. Но в то время студент актерского отделения был не уверен в успехе выбранной им профессии. Под напором второй половины он все-таки отвез свое портфолио в актерское агентство. А уже буквально через месяц ему позвонили из команды фильма "ДМБ".

Сычев также рассказал, что режиссер картины Рома Качанов прекрасно знал о преступной деятельности актера и очень изумился, увидев его фото среди претендентов на роль.

В заключении актер добавил, что с лишь с возрастом становится понятно – в этом нет никакой романтики, а каждый прожитый день мог стать последним. Он пожелал читателям избегать подобного в своей жизни.



