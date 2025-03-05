Лоза жестко прошелся по сбившему пенсионерку Буйнову: "Я бы скорее поддержал пострадавшую"

Александр Буйнов сбил 61-летнюю женщину 26 февраля.

Юрий Лоза рассказал в своем телеграм-канале о том, что его пригласили выступить на ток-шоу, посвященном резонансному дорожно-транспортному происшествию с участием Александра Буйнова. Лозе сообщили, что 74-летний музыкант стал виновником аварии, сбив женщину на пешеходном переходе, после чего он не покинул автомобиль, не вызвал скорую помощь, дождался прибытия полицейских, оформил необходимые бумаги и отправился домой.

Лоза поинтересовался, почему именно его зовут на передачу. Ответ был таким: организаторы хотели, чтобы он приехал и "оказал поддержку другу". Однако музыкант сразу отклонил приглашение, поскольку с Буйновым его связывают исключительно профессиональные отношения, а вовсе не дружба.

"Что касается сути вопроса: то я бы скорее поддержал пострадавшую, потому что не тормозить перед пешеходным переходом – это нарушение, а уж нежелание поинтересоваться здоровьем лежащего на дороге человека, которого сбил – для этого должны быть очень уж веские основания", – жестко прошелся по Буйнову Лоза.

Инцидент произошел 26 февраля, когда Александр Буйнов, управляя своим автомобилем Lexus LX 570, попал в аварию. В Апрелевке, расположенной в Наро-Фоминском районе Подмосковья, певец сбил пенсионерку Аллу Смирнову, работающую воспитательницей в детском саду. Женщина, благодаря своей реакции, смогла избежать серьезных травм, однако ей пришлось обратиться за медицинской помощью из-за разрыва связок колена и множественных ушибов.

Алла Николаевна поделилась своими впечатлениями о случившемся, рассказав, что шла по зебре что время, как Буйнов резко появился на переходе. По словам женщины, артист даже не подумал извиниться. Позже Александр Буйнов выступил с публичным обращением, в котором принес свои извинения пострадавшей женщине. Музыкант пообещал обеспечить Алле Николаевне необходимую медицинскую помощь и поддержку.