Что происходит на могиле умершего три года назад Бориса Моисеева

4 марта певцу и танцору Борису Моисееву исполнился бы 71 год. Но его с нами нет с сентября 2022 года. Корреспондент "Дни.ру" побывал на могиле артиста на Троекуровском кладбище.

Борис Моисеев умер 27 сентября 2022 года у себя дома в центре Москвы на 69-м году жизни после третьего инсульта. Тело певца обнаружил его арт-директор Сергей Горох. Он же занимался организацией достойных Заслуженного артиста России похорон. Траурную церемонию тогда посетили Филипп Киркоров, Николай Басков, Лолита Милявская, Надежда Бабкина, Сергей Пенкин.

21-й участок, где упокоился певец и танцор, считается одним из самых "звездных" – тут находятся могилы Романа Карцева, Бориса Клюева, Эдуарда Успенского, Тамары Миансаровой... Но памятник Борису Моисееву – самый заметный. И это – тоже заслуга Сергея Гороха.

Некоторое время на могиле стоял простой деревянный крест. Но она всегда был ухожена, аккуратно засажена белыми и желтыми цветами. А потом Сергей Горох обратился к молодому скульптору Филиппу Трушину, который прославился созданием памятника и мемориальной доски актеру Владимиру Этушу.

"Памятник будет шедевральный, 2, 5 метра высотой, – обещал тогда скульптор. – Это такой синтез танца, и любви, выраженный в бронзе и граните. Мне, когда я лепил эскиз, пришлось выучить кусочек танца Моисеева ("Боль разлуки" – Прим. ред.), чтобы понять его сущность и передать потом в монументе. Борис будет очень узнаваем – там будет и портрет, и скульптура в полный рост".

Так и случилось. Монумент был открыт в сентябре 2023-го, к первой годовщине ухода Бориса Моисеева из жизни. На открытии Сергей Горох рассказал, что в установке памятника помогла Алла Пугачева – дала много ценных советов, пожеланий и замечаний. При этом звезда хотела оказать поддержку и в финансовом вопросе, однако Горох вежливо отказался. Сергей счел, что открыть монумент – это его долг.

На надгробии памятника высечены слова из песни Моисеева "Начни с себя весь мир любить. "В свое время для Бориса Михайловича мне удалось написать пару песен, – рассказал "Дни.ру" музыкант Никита Малинин. – Одна из них называлась "Начни с себя". И когда его не стало, именно эту фразу было решеное нанести на его надгробие. Говорят, что это Алла Пугачева настояла, хотя не знаю, так ли это в реальности. Мне кажется, в этой песне был весь Борис Моисеев…"

И сегодня это одно из самых стильных, ухоженных и посещаемых захоронений на Троекуровском кладбище. Борю помнят, к нему приходят, несут цветы. А это – лучшая награда для артиста.

