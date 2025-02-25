"Я умолял, стоя на коленях": Дмитрий Шепелев о родителях Жанны Фриске

Дмитрий Шепелев впервые откровенно заговорил о смерти своей супруги.

Телеведущий Дмитрий Шепелев, наконец, прервал молчание и заговорил на тему, которая давно волнует общественность. В свежем интервью он поведал, почему не разрешает родителям своей умершей супруги Жанны Фриске общаться с их сыном Платоном.

Шепелев заявил, что хочет, чтобы у Платона были бабушка и дедушка. Но добавил, что самым важным для него была безопасность сына.

"Я умолял родителей Жанны, стоя на коленях, не втягивать его в эту историю", – добавил Дмитрий.

Телеведущий рассказал, что они все вместе жили в доме родителей Фриске. Однажды родственники его жены вызвали телевидение, чтобы показать ребенка публике. Шепелев выступил против этого и попросил оставить парня в покое. "Это мой сын, и это мое решение", – сказал тогда он.

Когда Жанны не стало, Шепелев приехал за вещами сына. По словам телеведущего, отец Жанны напал на него и его водителя с ножом, потому что боялся, что у него забирают ребенка. Кроме того, он рассказал, что, спустя несколько месяцев, на него и Платона было совершено нападение группы незнакомцев из 5 человек, двое из которых находятся в федеральном розыске. Если бы не охрана, добавил Дмитрий, все могло закончится трагично, в том числе для его сына.

Шепелев предположил, что, оставшись наедине с Платоном, его бабушка и дедушка могут настроить мальчика против отца. Он также вспомнил, как родители Жанны подали в суд на ребенка. Телеведущий вспомнил, как после смерти жены предлагал ее родителям приехать, пообщаться, но они, по его мнению, любят выяснять отношения публично.

По всем этим причинам телеведущий не хочет допускать общения сына с родственниками. Он не доверяет этим людям и не верит, что этот контакт прибавит его сыну ощущения семьи и уверенности.