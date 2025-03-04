"Ожесточенная борьба": Боня бросилась устранять ужаснувшие ее признаки целлюлита

Виктория Боня поделилась откровениями о своих эстетических проблемах с телом.

Ведущая призналась, что столкнулась с ужаснувшим ее целлюлитом на ногах. Такое заявление стало для многих неожиданностью, поскольку Боня всю свою карьеру славилась идеальные формы и ухоженным внешним видом.

В своем посте Боня рассказала о том, что сейчас бросилась активно бороться с этой проблемой.

"У меня сейчас идет ожесточенная борьба с целлюлитом. Сегодня иду на процедуры, потом расскажу подробнее. Купила еще одну нереальную штуку… в общем, со всех сторон подхожу к проблеме", — написала она.

Боня отметила, что не собирается сдаваться и будет использовать все доступные методы для достижения желаемого результата. Поклонники Виктории поддержали ее в этом начинании, оставляя комментарии с советами и словами поддержки.

Стоит отметить, что Виктория уже не раз делилась своим опытом в области похудения и поддержания формы. Она активно практикует различные методы "экстремального похудения" и программы детоксикации, которые применяет на протяжении 20 лет. Эти программы помогают ей поддерживать не только физическую форму, но и общее состояние здоровья.

Напомним, ранее Боня рассказала о том, что в детстве часто чувствовала себя "гадким утенком" из-за ощущения своей обособленности от других. Она отметила, что мир навязывает свои стандарты внешности, поведения и достижимых целей, но подчеркнула, что важно следовать своему собственному пути.