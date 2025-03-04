Киркоров объяснил, почему вновь отправил детей в Дубай

Алла-Виктория и Мартин учатся в престижной дубайской школе.

Дети Филиппа Киркорова — 13-летняя Алла-Виктория и 12-летний Мартин — вновь отправились на учебу в Дубай, где посещают швейцарскую школу, в которой уже учились прошлым летом.

Артист пояснил журналистам, почему принял решение вновь отправить детей за границу. Таким образом он пытается привить им самостоятельность, поскольку сейчас они переживают переходный возраст. Кроме того, поп-король добавил, что в курсе всего, что происходит с детьми, ведь каждую неделю общается по видеосвязи с директором школы. Руководитель образовательного учреждения информирует Филиппа Бедросовича обо всех событиях, включая неприятности. Больше всего сложностей возникает с Аллой-Викторией. Она заявляет: "Не хочу учиться, а хочу жениться", Киркоров, шутя окрестил ее типичной Стрельчихой.

Исполнитель рассказал, что дети проживают в пансионате, который напоминает кадетское или суворовское училище. Несмотря на строгие условия, Филипп отметил, что они уже умеют самостоятельно стирать одежду, мыть посуду и поддерживать порядок. В конце марта отпрыски звезды вернутся домой на каникулы.

По словам артиста, он не балует своих детей. С самого детства они зарабатывали собственные деньги, например, за уборку снега. Однако на карманные расходы он выделяет им определенную сумму. Киркоров также добавил, что у каждого ребенка есть банковская карта, которую он может пополнить, если возникнут непредвиденные траты.