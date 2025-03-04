"На его шее никогда не сидела": вдова рассказала об оставшейся после смерти Левкина ипотеке

Музыкант Владимир Левкин скоропостижно скончался в ноябре 2024 года. Ему было всего 57 лет. Как сегодня, оставшись без опоры, поддержки и крепкого плеча, живет его вдова Маруся? Об этом она рассказала корреспонденту "Дни.ру" на церемонии вручения наград российской национальной музыкальной премии "Виктория".

Кажется, что гастролировавший и хорошо зарабатывающий Владимир Левкин был главным кормильцем семьи. Но Маруся Левкина говорит, что не сидела на его шее и тоже имеет профессию.

"Я – девочка умная, и потому с первого дня знакомства, пусть даже с кумиром детства, не оставляла свою профессию, – говорит она. – Я – профессиональный кастинг-директор, работаю в кино по подбору актеров. Вышло много знаменитых фильмов, актеров для которых нашла именно я, и есть много громких имен актеров, которые открыла тоже я".

Маруся говорит, что никогда не оставляла эту профессию и всегда зарабатывала прилично.

"Когда Володи не стало, профессия мне пригодилась, – говорит она. – Но если раньше в моей жизни было только кино, то теперь к ним добавились еще и концерты. В конце февраля, например, я ездила под Луганск, где пела нашим военнослужащим в землянке".

Вдова Левкина уверяет, что сегодня не стоит с протянутой рукой. "Я не голодаю, у меня есть доход, чтобы прокормить себя и дочь Нику, – заверила она. – Более того, продолжаю выплачивать ипотеку, которую мы брали вместе с Володей".