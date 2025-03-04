Тарасов вцепился в новую работу после оглушительного провала из-за Бузовой

Дмитрий Тарасов сделал неожиданный шаг в своей карьере. Экс-футболист вцепился в возможность стать манекенщиком.

Этот выбор стал следствием оглушительного провала его недавнего проекта с рэпером T-killah, который не смог привлечь достаточное внимание и финансирование. Теперь Тарасову пришлось искать новые источники дохода, ведь он является отцом четверых детей и обязан обеспечивать семью.

После завершения своей профессиональной карьеры в футболе Дмитрий активно пытался развивать медиапроект, однако спонсоры отказались поддерживать его команду в медиалиге. Это стало серьезным ударом для спортсмена, который привык к успеху на футбольном поле. В условиях финансовой неопределенности спортсмен принял решение попробовать себя в совершенно другой роли — модели.

Недавно стало известно, что он начал сотрудничество с брендом одежды для фитнеса. Тарасов не только позирует для фотосессий.

"Новый опыт! Впервые на подиуме! Спасибо за доверие", — написал он в социальных сетях.

Стоит отметить, что у Дмитрия есть поддержка в лице его жены Анастасии Костенко, которая сама является профессиональной моделью. Однако после свадьбы она решила сосредоточиться на воспитании детей и временно приостановила свою карьеру.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что провальный проект Тарасова стал причиной его разногласий с женой Ольгой Бузовой. Телеведущая открыто отказалась продвигать идеи своего экс-супруга и называла его начинания сомнительными. Она даже просила Тарасова не использовать ее имя для пиара своих проектов. Бузова считала, что у команды нет шансов на успех.