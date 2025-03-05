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Изголодавшаяся по мужчинам Бузова раскорячилась перед смуглым красавцем

Изголодавшаяся по мужчинам Бузова раскорячилась перед смуглым красавцем
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Ольга Бузова поделилась яркими кадрами с отдыха в Дубае. На одном из пляжей певица позировала вместе с незнакомцем, что вызвало бурю обсуждений в социальных сетях.

С самого начала года Бузова не раз упоминала о своих планах на будущее. Исполнительница хита "Мало половин" говорила, что в 2025 году готова выйти замуж и создать семью, поскольку за долгие годы одиночества успела изголодаться по мужскому вниманию.

На отдыхе в Дубае Ольга проводила время с подругами, которые не упускали возможности делиться самыми яркими моментами своего отпуска. Однако одно из видео, где Бузова фотографировала незнакомца на пляже, вызвало бурю эмоций у пользователей Сети и светских обозревателей.

Кадр: телеграм-канал Ольги Бузовой

Артистка так увлеклась процессом, что стала принимать самые неожиданные позы, стараясь запечатлеть смуглого красавца в лучшем свете. В итоге звезда буквально раскорячилась перед мужчиной, что попало в объектив камеры ее подруги.

"Коротко о моей популярности", — с долей юмора написала Ольга под опубликованным видео.

Примечательно, что незнакомец понятия не имел, кто такая Бузова, и просто хотел сделать обычный снимок. Больше всего зрителей шокировала поза, которую приняла звезда. Комментарии под видео не заставили себя ждать: пользователи Сети активно обсуждали, как Ольга сидела на песке. Некоторые посчитали ее позу слишком откровенной и даже неуместной для публичного человека.

Шоу-бизнес в Telegram

5 марта 2025, 17:04
Ольга Бузова. Фото: Феликс Грозданов
Телеграм-канал "Ольги Бузовой"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Вот это да! Бузова села в лужу в платье черного цвета, но встала на путь исправления / Клуб / На премии / Москва

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

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