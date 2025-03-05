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Режиссер Андреасян учинил скандал перед шокированными студентами: Я ненавижу Тарковского

Режиссер Андреасян учинил скандал перед шокированными студентами: Я ненавижу Тарковского
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В Киноколледже № 40 произошел громкий инцидент с участием известного режиссера Сарика Андреасяна.

В рамках лекции для студентов, посвященной вопросам работы в киноиндустрии, Андреасян оказался в центре скандала. Все началось с вопроса одной из студенток об отношении Сарика к авторскому кино и артхаусу.

Девушка поинтересовалась, почему деятель не стремится заниматься искусством ради самовыражения, а предпочитает коммерческие проекты. Ответ Андреасяна стал неожиданным для всех присутствующих.

Режиссер без лишней скромности заявил, что не собирается жить в бедности и рассматривает кино как способ заработка.

"Если вы хотите быть бедными всю жизнь, я вообще не против", — сообщил он.

Андреасян подчеркнул, что не видит смысла в создании "маргинального" кино. По его словам, артхаус его не интересует, и он считает его устаревшим.

Cарик Андреасян. Фото: соцсети

Далее последовали резкие слова в адрес легендарного режиссера Андрея Тарковского.

"Я ненавижу Тарковского. Это ужасно. Если вы хотите обсуждать это, то я не готов", — заявил он.

Сарик выразил свое убеждение в том, что авторское кино деградировало и осталось в прошлом. Его слова вызвали шок у студентов, которые ожидали более конструктивного и содержательного диалога.

Андреасян не остановился на критике только Тарковского, но и накинулся на студентку, задавшую вопрос. "Маленькие детишки, зачем вы меня позвали? Я занимаюсь этим 20 лет, вы думаете, я не смотрел всю чепуху, о которой вы говорите?" — добавил он, выразив недовольство тем, что молодое поколение пытается навязать ему свои взгляды на искусство.

Этот инцидент стал лишь очередным эпизодом в череде конфликтов Андреасяна с другими представителями киноиндустрии. Стоит отметить, что последние работы Сарика Андреасяна являются ремейками известных детских фильмов и мультфильмов, которые знакомы многим с детства. Проекты Сказка о царе Салтане", "Простоквашино" и "Денискины рассказы" уже находятся в процессе производства.

Шоу-бизнес в Telegram

5 марта 2025, 17:55
Сарик Андреасян. YouTube-канал "Мадонна Мур"
Телеграм-канал "Осторожно, Москва"✓ Надежный источник

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