Никита Джигурда бросился на защиту Аллы Пугачевой, покинувшей Россию. В своем заявлении известный российский актер призвал общество прекратить осуждать певицу и оставлять ее в покое.

По мнению Джигурды, Пугачева заслуживает уважения и не должна подвергаться критике, как это происходит с другими деятелями культуры, которые высказывают негатив в отношении России. Артист назвал опальную Пугачеву "бабушкой" и подчеркнул, что она является исключением среди артистов, которые, по его мнению, действительно заслуживают осуждения.

"Оставьте бабушку в покое. Я категорический противник того, чтобы Пугачеву наказывали", — заявил Джигурда.

Он считает, что многие из них "поверили западной пропаганде" и уехали из страны, при этом делая резкие заявления против России. Эти действия, по мнению звезды, ставят их на сторону "мирового зла". В то же время Джигурда заявил, что Пугачева не должна быть наказана за свои действия, так как она не заслуживает такой судьбы.

Артист отметил, что среди других культурных деятелей есть те, кто мог получать гранты из-за границы за критику России. Однако он уверен, что Примадонне такие гранты не нужны.

Стоит отметить, что Пугачева уже три года живет то в Израиле, то на Кипре. При этом были времена, когда она зарабатывала на Рублевке десятки миллионов за концерт.

Ранее Рублевская жительница Алена Кравец рассказала, чем и кем местные олигархи заменили Примадонну. "Сейчас снова вырос спрос на Филиппа Киркорова. Он всегда интересный, яркий, креативный. А главное, он наш, он за Россию, он за страну", — сообщила она.