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Среда 5 марта

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Джигурда бросился спасать попавшую в опалу Пугачеву: Оставьте бабушку в покое

Джигурда бросился спасать попавшую в опалу Пугачеву: Оставьте бабушку в покое
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Никита Джигурда бросился на защиту Аллы Пугачевой, покинувшей Россию. В своем заявлении известный российский актер призвал общество прекратить осуждать певицу и оставлять ее в покое.

По мнению Джигурды, Пугачева заслуживает уважения и не должна подвергаться критике, как это происходит с другими деятелями культуры, которые высказывают негатив в отношении России. Артист назвал опальную Пугачеву "бабушкой" и подчеркнул, что она является исключением среди артистов, которые, по его мнению, действительно заслуживают осуждения.

"Оставьте бабушку в покое. Я категорический противник того, чтобы Пугачеву наказывали", — заявил Джигурда.

Он считает, что многие из них "поверили западной пропаганде" и уехали из страны, при этом делая резкие заявления против России. Эти действия, по мнению звезды, ставят их на сторону "мирового зла". В то же время Джигурда заявил, что Пугачева не должна быть наказана за свои действия, так как она не заслуживает такой судьбы.

Никита Джигурда. Фото: Феликс Грозданов

Артист отметил, что среди других культурных деятелей есть те, кто мог получать гранты из-за границы за критику России. Однако он уверен, что Примадонне такие гранты не нужны.

Стоит отметить, что Пугачева уже три года живет то в Израиле, то на Кипре. При этом были времена, когда она зарабатывала на Рублевке десятки миллионов за концерт.

Ранее Рублевская жительница Алена Кравец рассказала, чем и кем местные олигархи заменили Примадонну. "Сейчас снова вырос спрос на Филиппа Киркорова. Он всегда интересный, яркий, креативный. А главное, он наш, он за Россию, он за страну", — сообщила она.

Шоу-бизнес в Telegram

5 марта 2025, 19:52
Никита Джигурда. Фото: Феликс Грозданов
NEWS.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Соседи рассказали о происходящем с оставленной Аллой Пугачевой московской квартирой

Фото: Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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