"Да он старенький уже": Слава нашла молодого любовника на замену 73-летнему мужу

Певица Слава шокировала поклонников откровенным признанием о своих отношениях.

В ходе съемок клипа на новую песню артистка затронула тему своего гражданского мужа Анатолия Данилицкого, которому в апреле исполнится 73 года. Слава отметила, что ее партнер стал "слишком стар", чтобы удовлетворять ее эмоциональные и физические потребности, и это подтолкнуло ее к решению завести молодого ухажера.

"Да он старенький уже. Я очень люблю Анатолия, но сейчас я люблю другого человека. Какого любовника?! У меня только любимый. Мне не нравится слово "любовник". Я вообще любвеобильная, я всех люблю!", — сообщила знаменитость.

Заявление певицы вызвало широкий резонанс в прессе и среди фанатов, которые не ожидали таких откровений от звезды. Стоит отметить, что Слава не считает своего нового избранника любовником.

"У меня только любимый. Мне не нравится слово „любовник“. Я вообще любвеобильная, я всех люблю!", — заявила она.

Интересно, что, по неподтвержденным данным, Анатолий Данилицкий знает о новых отношениях своей гражданской жены и принимает их с пониманием. Не стоит забывать о том, что пара познакомилась еще в 2002 году и за годы совместной жизни пережила множество взлетов и падений.

Несмотря на неоднократные предложения руки и сердца со стороны Анатолия, они так и не узаконили свои отношения. Вместе они воспитывают общую дочь Антонину, родившуюся в 2011 году.