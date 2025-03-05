Сергей Жуков требует от суда остановить попытки заблокировать фильм "Руки Вверх!"

Музыкант и композитор стремится предотвратить действия двух компаний, направленные на блокировку фильма о его группе.



Сергей Жуков, лидер известной музыкальной группы "Руки Вверх!", оказался вовлеченным в судебный процесс, связанный с фильмом о своем коллективе. Музыкант обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием запретить блокировку картины, против которой выступают две компании — "Издательство Джем" и "Компания Топ7". Эти организации настаивали на удалении тизеров и самого фильма, утверждая, что обладают правами на фонограммы песен, использованных в фильме. Однако Жуков заявил, что все музыкальные композиции были специально перезаписаны для кинопроекта и не связаны с оригинальными треками, которые, согласно ответчикам, находятся в их владении, сообщает Клео.ру.

Противостояние обострилось: около 20 исков о блокировке были поданы, но все они оказались отклоненными. Сейчас Жуков намерен окончательно пресечь попытки заблокировать прокат фильма через арбитражный суд. Пока что решение суда отсутствует, однако после подачи иска нападки на ленту временно прекратились.

Примечательно, что этот конфликт — лишь один из нескольких юридических споров между сторонами. Одновременно рассматривается еще три иска Жукова, касающихся признания его авторства на хиты и фонограммы 1990-х годов. В процессе разбирательств стало известно, что "Издательство Джем" якобы передало эксклюзивные права на фонограммы третьей стороне, что породило целую череду судебных баталий.

Обстановка вокруг дела остается напряженной, и исход этой правовой схватки пока неизвестен. Тем не менее, Жуков полон решимости защищать доступ зрителей к фильму, считая его важным вкладом в творчество коллектива. Вопрос о том, удастся ли ему отстоять свою позицию, будет решен в мае, когда состоится ключевое судебное слушание.

