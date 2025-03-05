Гордон оказался в центре позорного скандала: Девушки пытались изнасиловать его

Александра Гордона обвинили в постыдном.

Бывшая супруга Александра Гордона, Екатерина, прокомментировала недавний позорный скандал с участием телеведущего, в котором неизвестная девушка обвинила его в неподобающем поведении. Екатерина Гордон, которая состояла в браке с телеведущим на протяжении шести лет, выступила в его поддержку. Она заявила, что за все время их брака Александр Гордон никогда не проявлял агрессивно по отношению к кому-либо и что ей трудно поверить в то, что он мог принуждать кого-то к интиму.

"Скорее девушки пытались изнасиловать его, вешаясь ему на шею, особенно когда он был чуть пьян", – заявила экс-супруга Гордона СМИ.

Она добавила, что это все ложь, и скорее поверит в историю, что кто-то когда-то изнасиловал самого Гордона.

В настоящее время Александр Гордон женат на музыкантше Софие Каландадзе. Они встретились на концерте, где София играла на арфе. Пара не только зарегистрировала свои отношения в ЗАГСе, но и обвенчалась в монастыре. Сестры Каландадзе рассказали, что они были немного шокированы разницей в возрасте между супругами, но позже поняли, что любовь не знает границ. Они также добавили, что часть их близких долгое время не принимала этот брак, но сейчас, к счастью, все наладилось, и главное для них – счастье Софии.

София Каландадзе, нынешняя жена Гордона, также отметила свой опыт семейной жизни, указав, что брак с телеведущим является для нее вторым. Она с гордостью заявила, что имеет опыт семейной жизни и что ее уже достали постоянные замечания в адрес ее супруга.

Напомним, ранее девушка по имени Анна обвинила Александр Гордона в изнасиловании. Она рассказала, что история произошла в 15 лет назад, когда она была несовершеннолетней. Девушка являлась поклонницей телеведущего и часто присутствовала на съемках. Позже, выяснив адрес электронной почты Гордона, Анна вступила с ним в переписку. Девушка обвинила знаменитость в том, что якобы при личной встрече Александр воспользовался ситуацией и совершил насилие над ней.

