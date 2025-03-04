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Вторник 4 марта

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Зепюр Брутян тепло поздравила дочь Павла Прилучного с днем рождения

Зепюр Брутян тепло поздравила дочь Павла Прилучного с днем рождения
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У Мии Прилучной сложись теплые отношения с новой женой отца.

Жена Павла Прилучного, Зепюр Брутян, тепло поздравила его дочь Мию с девятым днем рождения. Она оставила поздравление в социальных сетях, пожелав девочке исполнения всех мечт и отметив, что все остальное обсудят при личной встрече. К посту было добавлено общее фото, на котором Зепюр и Мия слегка улыбаются в объектив камеры. Павел Прилучный также поздравил свою дочь, но сделал это более сдержанно, опубликовав в своем блоге короткое сообщение: "С днем рождения, моя принцесса!".

Агата Муцениеце, мать Мии, подготовила для дочери несколько сюрпризов. Она украсила комнату девочки воздушными шарами и заказала забавное поздравление на радио, которое озвучили диджеи. Муцениеце поделилась, что поздравление вышло замечательным и они вместе с дочкой весело посмеялись.

Неизвестно, поздравил ли девочку ее брат Тимофей, который с августа прошлого года проживает в семье отца. Отношения между Тимой и его матерью сложились непростые: некоторое время назад он отписался от нее в соцсетях, а позже при случайной встрече в магазине, повел себя недружелюбно по отношению к Агате Муцениеце.

Напомним, ранее стало известно, что в конце марта состоится очередное судебное заседание. Павел Прилучный намерен опять уменьшить сумму алиментов на детей, выплачиваемых бывшей жене, учитывая, что теперь старший сын живет вместе с ним.

Шоу-бизнес в Telegram

4 марта 2025, 12:55
Павел Прилучный. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Не одинока: Агата Муцениеце показала нового партнера

Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @bugevuge

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