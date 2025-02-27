Тест: насколько хорошо вы помните фильмы о весне из СССР?

Время пробуждения природы вдохновляет нас вспомнить о добром и светлом советском кино, которое оставило глубокий след в нашей культуре.



Некоторые фильмы тех лет наполнены трогательными весенними моментами, которые дарят улыбку и тепло. Давайте вспомним эти чудесные фильмы, которые согревают душу и заставляют улыбаться даже в самые хмурые дни.

1. Все ли помнят песенку "Журчат ручьи" из фильма "Весна" с Любовью Орловой? Какая строчка есть в этой песне?

А) Суровый пень ворчит на детвору немного

Б) В весенний день медведь вылазит из берлоги

В) Веселый шмель гудит весеннюю тревогу

2. Все помнят, что героиня фильма "Вам и не снилось" ранней весной отправилась к своему любимому Ромке в Питер. А в каком классе учились ребята, когда познакомились?

А) 10 класс

Б) 8 класс

В) 9 класс

3. Все знают песню "Все стало вокруг голубым и зеленым". в каком фильме она прозвучала?

А) "Весна"

Б) "Веселые ребята"

В) "Сердца четырех"

4. Как называлось место с лавочкой, где ранней весной впервые в жизни поцеловалась Тося Кислицына с Ильей Ковригиным?

А) "Чукотка"

Б) "Камчатка"

В) "Сахалин"

5. Как звали главную героиню фильма "Весна на Заречной улице"?

А) Татьяна Сергеевна

Б) Татьяна Николаевна

В) Татьяна Петровна

Правильные ответы:

1. — В) Веселый шмель гудит весеннюю тревогу

2. — В) 9 класс

3. — В) "Сердца четырех"

4. — Б) "Камчатка"

5. — А) Татьяна Сергеевна