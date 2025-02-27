Тест: насколько хорошо вы помните фильмы о весне из СССР?

Некоторые фильмы тех лет наполнены трогательными весенними моментами, которые дарят улыбку и тепло. Давайте вспомним эти чудесные фильмы, которые согревают душу и заставляют улыбаться даже в самые хмурые дни.
1. Все ли помнят песенку "Журчат ручьи" из фильма "Весна" с Любовью Орловой? Какая строчка есть в этой песне?
А) Суровый пень ворчит на детвору немного
Б) В весенний день медведь вылазит из берлоги
В) Веселый шмель гудит весеннюю тревогу
2. Все помнят, что героиня фильма "Вам и не снилось" ранней весной отправилась к своему любимому Ромке в Питер. А в каком классе учились ребята, когда познакомились?
А) 10 класс
Б) 8 класс
В) 9 класс
3. Все знают песню "Все стало вокруг голубым и зеленым". в каком фильме она прозвучала?
А) "Весна"
Б) "Веселые ребята"
В) "Сердца четырех"
4. Как называлось место с лавочкой, где ранней весной впервые в жизни поцеловалась Тося Кислицына с Ильей Ковригиным?
А) "Чукотка"
Б) "Камчатка"
В) "Сахалин"
5. Как звали главную героиню фильма "Весна на Заречной улице"?
А) Татьяна Сергеевна
Б) Татьяна Николаевна
В) Татьяна Петровна
Правильные ответы:
1. — В) Веселый шмель гудит весеннюю тревогу
2. — В) 9 класс
3. — В) "Сердца четырех"
4. — Б) "Камчатка"
5. — А) Татьяна Сергеевна