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Мать SHAMAN пожаловалась на нехватку общения с внучкой

Мать SHAMAN пожаловалась на нехватку общения с внучкой
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Ярослав Дронов общается с дочерью от первого брака.

Известный исполнитель Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, находит время для общения с дочерью, однако его мать Людмила жалуется на недостаток контактов с внучкой. Несмотря на это, она сохраняет надежду на восстановление отношений, хотя причины разрыва остаются неизвестными.

Людмила призналась журналистам, что сейчас они практически не видятся, тогда как ранее она активно участвовала в жизни девочки. Женщина поделилась, что переехала в Москву именно ради возможности чаще видеться с Варей, но потом ситуация изменилась. Однако внучка иногда навещала ее.

Дронова подчеркнула, что поддерживает хорошие отношения с матерью Вари, Мариной, несмотря на расставание с сыном много лет назад. Она выразила благодарность Марине за воспитание ребенка, отметив, что Ярослав финансово поддерживает дочь, хотя и редко бывает с ней.

Людмила добавила, что ей приятно было общаться с Мариной, и даже окружающие замечали их дружеские отношения. Она также выразила сожаление, что возраст Вари уже не тот, когда бабушка могла бы играть важную роль в ее жизни, и предположила, что девочка тоже скучает по ней.

SHAMAN периодически делится новостями о своей дочери, подчеркивая ее значимость в его жизни. Он отметил, что старается радовать ее подарками и хорошим настроением, хотя из-за плотного гастрольного графика встречается с ней все реже. Певец подчеркнул важность своей миссии и необходимость следовать выбранному пути.

Недавно появились слухи о романтической связи SHAMAN с Екатериной Мизулиной, главой Лиги безопасного интернета. Однако ни сам артист, ни его мать не спешат подтверждать эти домыслы, ссылаясь на привычку приписывать певцу романы с каждой новой знакомой.

Шоу-бизнес в Telegram

5 марта 2025, 03:17
SHAMAN. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Фоторепортаж

От великого распутника до святого: рассказанная SHAMAN история потрясла Кремль

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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