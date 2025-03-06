Запрет на выезд из страны и арест счетов: Сергей Бурунов задолжал налоговой крупную сумму

Сергей Бурунов пока не прокомментировал слухи о долгах.

Налоговая служба выставила счет очередной знаменитости. На этот раз в поле зрение органов попал актер Сергей Бурунов, который оказался должен значительную сумму — около 10 миллионов рублей. Согласно данным телеграм-канала, у актера могут арестовать банковские счета, если он не урегулирует ситуацию в ближайшее время. В случае невыплаты, Сергею грозят и более серьезные меры, например, запрет на выезд за пределы страны.

Бурунов официально зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, через который получает доходы от съемок в фильмах. Помимо этого, актер является владельцем автомобиля марки BMW, на котором числится девять неоплаченных штрафов за превышение скорости на общую сумму 9000 рублей.

Однако Сергей не единственный известный деятель искусства, оказавшийся в сложной финансовой ситуации. Ранее сообщалось, что жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова оказалась должна за коммунальные услуги более 300 тысяч рублей. Супруга юмориста долгое время игнорировала платежи за свою элитную недвижимость в Хамовниках, хотя сама эта информация пока не получила официального подтверждения.

Организатор скандальной "голой" вечеринки Анастасия Ивлеева также оказалась должна крупную сумму налогов, а звезда марафонов Елена Блиновская и вовсе по этой причине оказалась за решеткой – ее долг постоянно растет из-за пени.