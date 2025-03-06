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Четверг 6 марта

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Запрет на выезд из страны и арест счетов: Сергей Бурунов задолжал налоговой крупную сумму

Запрет на выезд из страны и арест счетов: Сергей Бурунов задолжал налоговой крупную сумму
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Сергей Бурунов пока не прокомментировал слухи о долгах.

Налоговая служба выставила счет очередной знаменитости. На этот раз в поле зрение органов попал актер Сергей Бурунов, который оказался должен значительную сумму — около 10 миллионов рублей. Согласно данным телеграм-канала, у актера могут арестовать банковские счета, если он не урегулирует ситуацию в ближайшее время. В случае невыплаты, Сергею грозят и более серьезные меры, например, запрет на выезд за пределы страны.

Бурунов официально зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, через который получает доходы от съемок в фильмах. Помимо этого, актер является владельцем автомобиля марки BMW, на котором числится девять неоплаченных штрафов за превышение скорости на общую сумму 9000 рублей.

Однако Сергей не единственный известный деятель искусства, оказавшийся в сложной финансовой ситуации. Ранее сообщалось, что жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова оказалась должна за коммунальные услуги более 300 тысяч рублей. Супруга юмориста долгое время игнорировала платежи за свою элитную недвижимость в Хамовниках, хотя сама эта информация пока не получила официального подтверждения.

Организатор скандальной "голой" вечеринки Анастасия Ивлеева также оказалась должна крупную сумму налогов, а звезда марафонов Елена Блиновская и вовсе по этой причине оказалась за решеткой – ее долг постоянно растет из-за пени.

Шоу-бизнес в Telegram

6 марта 2025, 03:13
Сергей Бурунов. Фото: Youtube / @NadinStrelets
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Фоторепортаж

Счастливый Бурунов и избежавший наказания Паль оторвались на закрытой вечеринке

Актриса Катерина Шпица с мужем. Фото: пресс-служба
Актер Егор Корешков. Фото: пресс-служба
Варвара Шмыкова и Даниил Радлов. Фото: пресс-служба
Актриса Анна Банщикова. Фото: пресс-служба
Актер Александр Робак. Фото: пресс-служба
Режиссер Юрий Быков. Фото: пресс-служба
Актер Павел Деревянко. Фото: пресс-служба
Актер Александр Паль. Фото: пресс-служба
Актер Денис Шведов. Фото: пресс-служба
Актриса Марина Зудина. Фото: пресс-служба
Певица Алена Свиридова. Фото: пресс-служба
Актер Павел Табаков. Фото: пресс-служба
Актриса Ольга Сутулова. Фото: пресс-служба
Актер Петр Федоров. Фото: пресс-служба
Актриса Олеся Судзиловская. Фото: пресс-служба
Актер Сергей Бурунов. Фото: пресс-служба

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