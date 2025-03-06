Смертельно оскорбленная жена Петросяна устроила крупные разборки

Татьяна Брухунова считает себя иконой стиля.

Молодая супруга Евгения Петросяна снова оказалась в центре внимания. Совсем недавно она наслаждалась поездкой на Байкал, демонстрируя разнообразные наряды — от винтажных комбинезонов принцессы Дианы до традиционных русских ушанок и варежек. Однако вскоре мир моды обрушил на нее новые испытания: журналисты заговорили о крупных задолженностях Брухуновой перед коммунальной службой, утверждая, что ее траты на модные образы исчисляются миллионами, тогда как платежи за жилье в Москве остаются неоплаченными.

На этом неприятности не закончились. Известный стилист Омер Байрамов подверг критике стиль Брухуновой, отметив, что несмотря на дорогостоящий гардероб, в ее образах отсутствует гармония и элегантность. Байрамов предложил женщине пересмотреть свой подход к выбору одежды и макияжу, чтобы подчеркнуть природные данные своей внешности. В ответ на эти замечания Татьяна смертельно оскорбилась и заявила, что планирует устроить стилисту крупные разборки, подав иск за оскорбление чести и достоинства.

Брухунова также прокомментировала ситуацию с долгом за коммунальные услуги, отрицая наличие каких-либо непогашенных обязательств. Тем не менее, официальный сайт московского суда опубликовал документы, подтверждающие задолженность в размере более 300 тысяч рублей.