Разведенная Алсу шокировала адвоката Александра Добровинского своим поступком

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Четверг 6 марта

09:00Смертельно оскорбленная жена Петросяна устроила крупные разборки 08:40Разведенная Алсу шокировала адвоката Александра Добровинского своим поступком 06:15Певица Глюкоза снова попала в центр скандала 03:13Запрет на выезд из страны и арест счетов: Сергей Бурунов задолжал налоговой крупную сумму 00:23Избивавший жен Башаров наступил на те же грабли с новой возлюбленной 22:12Рудковская вынуждена отказаться от услуг косметологов: Не могу себе этого позволить 20:50Бородина впервые откровенно заявила о своем крайне редком синдроме 19:52Джигурда бросился спасать попавшую в опалу Пугачеву: Оставьте бабушку в покое 19:07Юрий Куклачев отметил важность новых помещений для цирковых животных 17:55Режиссер Андреасян учинил скандал перед шокированными студентами: Я ненавижу Тарковского 17:04Изголодавшаяся по мужчинам Бузова раскорячилась перед смуглым красавцем 15:5363-летняя Сябитова сделала заявление об интимных связях с ровесниками сына 15:33Что происходит на могиле умершего три года назад Бориса Моисеева 13:48СМИ: Виторгану грозит мгновенная смерть 13:15Убивающаяся от горя Седокова нашла утешение 11:41Звезда "Физрука" Владимир Сычев чуть не погиб 11:05Лоза жестко прошелся по сбившему пенсионерку Буйнову 10:06Собравшаяся замуж Семенович рассказала об унижении: Из таких отношений надо уходить! 09:53Все звезды в гости к нам: лучшие фильмы и спектакли привезли в Дзержинск 09:22Автор песен Пугачевой назвал артистку, которая заменит Примадонну на эстраде: и это не Алсу 08:48Гордон оказался в центре позорного скандала: Девушки пытались изнасиловать его 06:42Сергей Жуков требует от суда остановить попытки заблокировать фильм "Руки Вверх!" 03:17Мать SHAMAN не общается с внучкой 00:15В Москве и в Голливуде организовали флеш-моб в честь актера Юры Борисова 22:21Куда сходить в Москве: афиша c 5 по 19 марта 22:11Орлова прилюдно рассказала о главном изъяне своего мужа: Сразу предупредил 21:48Сорвавшаяся Волочкова закатила жуткую истерику и сбежала со съемок популярного шоу 21:09"Да он старенький уже": Слава нашла молодого любовника на замену 73-летнему мужу 19:43Женатый любовник нашел замену помолвочному кольцу в важный для Семенович день 18:05"Ожесточенная борьба": Боня бросилась устранять ужаснувшие ее признаки целлюлита 17:42События проекта "Зима в Москве" посетили более 30 миллионов человек 16:33Тарасов вцепился в новую работу после оглушительного провала из-за Бузовой 15:54Ивлеева избавилась от роскошного особняка ради погашения многомиллионного долга 13:23Какие возможности проект "Зима в Москве" открыл для столичного бизнеса 12:55Зепюр Брутян тепло поздравила дочь Павла Прилучного с днем рождения 12:43Ирину Дубцову обокрали во время гастролей: не может вернуться домой 12:08Любительница дорогих брендов жена Петросяна по уши в долгах 11:26"На его шее никогда не сидела": вдова рассказала об оставшейся после смерти Левкина ипотеке 10:59В Подмосковье подготовят управленцев из числа участников СВО 10:59Собянин: Мероприятия проекта "Зима в Москве" посетили почти 30 млн человек 09:59Прилучный и Муцениеце снова встретятся в суде: вопрос в алиментах 09:23Семейство Пугачевой и Галкина* живут в Израиле за чужой счет 08:30Аномальное тепло приближается к столице: 4 марта москвичей ждет мокрый снег и дождь 06:18Пластмассовые серьги, деревянные бусы и маленькое серебряное кольцо: что оставила после себя Светличная 03:20Киркоров объяснил, почему вновь отправил детей в Дубай 02:04 Фигуристка Ирина Роднина удостоилась памятника при жизни 00:46Анна Асти подогрела слухи о разводе с мужем, появившись на публике с другим мужчиной 23:56Бузова обратилась к дорогому в ее жизни мужчине: Будь счастлив 22:33Стало известно о возвращении Лолиты в шоу "Суперстар!" после скандальной вечеринки 20:52Зепюр Брутян вышла на связь с тревожным известием о проблемах со здоровьем
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Разведенная Алсу шокировала адвоката Александра Добровинского своим поступком

Разведенная Алсу шокировала адвоката Александра Добровинского своим поступком
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Певица Алсу пыталась запретить Яну Абрамову покидать страну.

Певица Алсу подала сразу несколько исков против своего бывшего мужа Яна Абрамова. Адвокат Яна Абрамова Александр Добровинский был шокирован столь решительной позицией певицы. Категоричность артистки кажется ему странной, особенно учитывая желание его клиента развестись мирно и без лишних скандалов..

Ранее, 17 февраля, стало известно, что Алсу пыталась добиться запрета на выезд Ян Абрамова за границу с помощью нового иска. Помимо этого, она стремилась наложить арест на совместное имущество пары. Хотя суд отклонил требование о запрете выезда, он все же согласился арестовать активы.

Добровинский объяснил, что наложение ареста на активы — стандартная практика в таких ситуациях. По словам правозащитника, обычно стороны опасаются, что имущество будет распродано до раздела, и стараются предотвратить это.

Напомним, Алсу и Ян поженились в 2006 году, и у них трое общих детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль. Певица признала, что их дети тяжело переживают расставание родителей, но приняли это и поддержали мать. В мае 2024 года Алсу инициировала бракоразводный процесс, официально не раскрыв причины, хотя намекнула на слухи о романе Абрамова с моделью.

Шоу-бизнес в Telegram

6 марта 2025, 08:40
Алсу. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
5 канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дочь Алсу встретили овациями и криком

Зара.
Сосо Павлиашвиил заинтересовался принтом рубашки Стаса Пьехи.
Сосо Павлиавшвили с семьей.
Победители "Голоса" Микелла Абрамова и Ержан Максим.
Алсу с дочерью Микеллой.
Юлия Савичева.
Микелла Абрамова.

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