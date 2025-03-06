Разведенная Алсу шокировала адвоката Александра Добровинского своим поступком

Певица Алсу пыталась запретить Яну Абрамову покидать страну.

Певица Алсу подала сразу несколько исков против своего бывшего мужа Яна Абрамова. Адвокат Яна Абрамова Александр Добровинский был шокирован столь решительной позицией певицы. Категоричность артистки кажется ему странной, особенно учитывая желание его клиента развестись мирно и без лишних скандалов..

Ранее, 17 февраля, стало известно, что Алсу пыталась добиться запрета на выезд Ян Абрамова за границу с помощью нового иска. Помимо этого, она стремилась наложить арест на совместное имущество пары. Хотя суд отклонил требование о запрете выезда, он все же согласился арестовать активы.

Добровинский объяснил, что наложение ареста на активы — стандартная практика в таких ситуациях. По словам правозащитника, обычно стороны опасаются, что имущество будет распродано до раздела, и стараются предотвратить это.

Напомним, Алсу и Ян поженились в 2006 году, и у них трое общих детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль. Певица признала, что их дети тяжело переживают расставание родителей, но приняли это и поддержали мать. В мае 2024 года Алсу инициировала бракоразводный процесс, официально не раскрыв причины, хотя намекнула на слухи о романе Абрамова с моделью.