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Четверг 27 февраля

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Не может петь и говорить: в Кремле сообщили о серьезной болезни 48-летнего Баскова

Не может петь и говорить: в Кремле сообщили о серьезной болезни 48-летнего Баскова
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Наталия Гулькина дала большой концерт в Государственном Кремлевском Дворце. Поздравить ее пришли Анита Цой, Татьяна Овсиенко, Натали. В афише было имя и Николая Баскова, который должен был исполнить песни на стихи Наталии Гулькиной "Дискотека". Но на сцене он так и не появился...

"Коля заболел, – сообщила за кулисами Наталия Гулькина корреспонденту "Дни.ру". – И мне в этой ситуации не очень приятно, что просто позвонил его директор и сообщил. Честно говоря, я надеялась, что Коля сам это сделает, поскольку изначально дал добро и сказал, что с удовольствием придет, выступит".

Что же произошло с золотым голосом России, почему он не смог прийти на концерт, спеть и сказать пару слов о виновнице вечера? "Я не думаю, что у него голоса не было настолько, что нельзя было набрать номер телефона и лично поговорить со мной", – сокрушается Гулькина.

Напомним, что в конце 2022 года Николай Басков перенес операцию на ноге – у него была травмированы связки. "У меня шел воспалительный процесс, и у меня начался отек, отекли ноги, отекло лицо", – рассказывал тогда Народный артист.

Фото: Дни.ру

Стоит заметить, что приглашала Гулькина на свой концерт не только Баскова. "Я позвала и Катю Голдышеву, и Светлану Разину, и нынешний состав "Миража", – сообщила Наталия. – Но "Мираж" сразу сказал: "нет", А Разина в последний момент сказала, что у нее проблемы с горлом и связками".

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27 февраля 2025, 09:38
Фото: Дни.ру
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Фоторепортаж

Бузова с обезьяной, а Басков со свиньей: фото артистов и животных

Ольга Бузова и обезьяна. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Николай Басков и свинья. Фото: Olga Loskutova/Russian Look/www.globallookpress.com
Юрий Гальцев и кошка. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Анна Большова и лошадь. Фото: Razhden Gamezardashvili/Russian Look/www.globallookpress.com
Олег Газманов и собака. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова и козленок. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

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