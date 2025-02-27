Не может петь и говорить: в Кремле сообщили о серьезной болезни 48-летнего Баскова

Наталия Гулькина дала большой концерт в Государственном Кремлевском Дворце. Поздравить ее пришли Анита Цой, Татьяна Овсиенко, Натали. В афише было имя и Николая Баскова, который должен был исполнить песни на стихи Наталии Гулькиной "Дискотека". Но на сцене он так и не появился...

"Коля заболел, – сообщила за кулисами Наталия Гулькина корреспонденту "Дни.ру". – И мне в этой ситуации не очень приятно, что просто позвонил его директор и сообщил. Честно говоря, я надеялась, что Коля сам это сделает, поскольку изначально дал добро и сказал, что с удовольствием придет, выступит".

Что же произошло с золотым голосом России, почему он не смог прийти на концерт, спеть и сказать пару слов о виновнице вечера? "Я не думаю, что у него голоса не было настолько, что нельзя было набрать номер телефона и лично поговорить со мной", – сокрушается Гулькина.

Напомним, что в конце 2022 года Николай Басков перенес операцию на ноге – у него была травмированы связки. "У меня шел воспалительный процесс, и у меня начался отек, отекли ноги, отекло лицо", – рассказывал тогда Народный артист.

Стоит заметить, что приглашала Гулькина на свой концерт не только Баскова. "Я позвала и Катю Голдышеву, и Светлану Разину, и нынешний состав "Миража", – сообщила Наталия. – Но "Мираж" сразу сказал: "нет", А Разина в последний момент сказала, что у нее проблемы с горлом и связками".