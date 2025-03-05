Бородина впервые откровенно заявила о своем крайне редком синдроме

Ксения Бородина готовится отметить свой 42-й день рождения. Дата совпадает с международным женским днем 8 марта.

В преддверии этого праздника известная телеведущая поделилась своими размышлениями и эмоциями в социальных сетях. Несмотря на то, что Ксения всегда с радостью отмечала свой день рождения, в последнее время она ощущает легкую грусть, которую сама называет "синдромом именинника".

"Каждый год я с нетерпением жду своего праздника, но перед ним меня охватывает меланхолия. Задумчивость накрывает, и в голове крутятся разные мысли", — написала Бородина в своем микроблоге.

Знаменитость в этом не одинока. Подобное состояние знакомо многим: когда приближается важная дата, порой возникают сомнения и переживания, которые могут затмить радостные ожидания. Тем не менее, данный "синдром" можно назвать крайне редким, поскольку большинство людей в свой день рождения, как правило, испытывают приятные эмоции.

Несмотря на свои чувства, Ксения с оптимизмом смотрит на предстоящий праздник. В этом году у нее есть особая возможность провести его в компании любимого человека, что приносит ей радость. "Я счастлива, что смогу разделить этот день с тем, кто мне дорог", — отметила телеведущая.