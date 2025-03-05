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Убивающаяся от горя Седокова нашла утешение

Убивающаяся от горя Седокова нашла утешение
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Анна Седокова пережила смерть экс-супруга.

Анна Седокова сообщила подписчикам, что медленно возвращается к жизни после трагической потери бывшего мужа Яниса Тиммы. В своем микроблоге певица опубликовала фотографию из тренажерного зала, где видно, как она занимается на беговой дорожке.

Под снимком певица написала, что несмотря на трудности и тяжелые дни, не сдается.

"В последние дни так сложно как никогда, но я заставила себя принять лекарство. Маленький шаг за шагом", – заявила Седокова.

Впрочем артистка не уточнила, что именно помогает ей справляться с горем: новые концерты или занятия спортом стали ее утешением.

Анна Седокова. Фото: соцсети / @annasedokova

Однако поклонники исполнительницы в очередной раз обвинили ее в лицемерии, заявив, что она слишком быстро для тяжелострадающей вернулась к активной светской жизни. Они написали в Сети, что улыбку трудно крыть за маской страдания. "Сама улыбается и пишет о сложностях", "На самом деле особо и не переживала, а лишь делала вид", "Специально похудела, чтобы нового мужа найти", – злорадствуют пользователи интернета.

В то же время близкие Седоковой оказывают ей горячую поддержку из-за решения бывшего мужа певицы Яниса Тиммы свести счеты с жизнью. Напомним, баскетболист ушел из жизни на следующий после дня рождения певицы день. Именно поэтому в том числе многие обвинили исполнительницу в смерти молодого человека. На родине спортсмена было заведено уголовное дело по поводу этого происшествия.

Шоу-бизнес в Telegram

5 марта 2025, 13:15
Анна Седокова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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Литвинова, Седокова и другие артистки возненавидели школу: почему?

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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