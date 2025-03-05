Убивающаяся от горя Седокова нашла утешение

Анна Седокова пережила смерть экс-супруга.

Анна Седокова сообщила подписчикам, что медленно возвращается к жизни после трагической потери бывшего мужа Яниса Тиммы. В своем микроблоге певица опубликовала фотографию из тренажерного зала, где видно, как она занимается на беговой дорожке.

Под снимком певица написала, что несмотря на трудности и тяжелые дни, не сдается.

"В последние дни так сложно как никогда, но я заставила себя принять лекарство. Маленький шаг за шагом", – заявила Седокова.

Впрочем артистка не уточнила, что именно помогает ей справляться с горем: новые концерты или занятия спортом стали ее утешением.

Однако поклонники исполнительницы в очередной раз обвинили ее в лицемерии, заявив, что она слишком быстро для тяжелострадающей вернулась к активной светской жизни. Они написали в Сети, что улыбку трудно крыть за маской страдания. "Сама улыбается и пишет о сложностях", "На самом деле особо и не переживала, а лишь делала вид", "Специально похудела, чтобы нового мужа найти", – злорадствуют пользователи интернета.

В то же время близкие Седоковой оказывают ей горячую поддержку из-за решения бывшего мужа певицы Яниса Тиммы свести счеты с жизнью. Напомним, баскетболист ушел из жизни на следующий после дня рождения певицы день. Именно поэтому в том числе многие обвинили исполнительницу в смерти молодого человека. На родине спортсмена было заведено уголовное дело по поводу этого происшествия.