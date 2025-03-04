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Вторник 4 марта

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Аномальное тепло приближается к столице: 4 марта москвичей ждет мокрый снег и дождь

Аномальное тепло приближается к столице: 4 марта москвичей ждет мокрый снег и дождь
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Гидрометцентр сделал краткосрочный прогноз на неделю.

Настоящая весна уже не за горами. Облачная погода ждет москвичей во вторник, 4 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр России. Местами прогнозируются слабые, местами умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега и дождя. Днем температура воздуха в столице прогреется до 4 градусов тепла. В области же температура от 0 до +5 градусов. Но ощущаться будет намного холоднее. Все из-за ветра юго-западного направления, который будет дуть со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Такие осадки могут продержаться до четверга.

Специалист ФОБОСа Евгений Тишковец проинформировал СМИ, что существенных изменений погодных условий ждать пока не стоит. В выходные придет аномальное тепло, которое больше свойственно апрелю. Температура воздуха поднимется до 9-14 градусов. Не исключено, что восьмого марта будет установлен новый температурный рекорд. в 2020 году в этот день была зафиксирована температура в +8,6 градуса. К концу недели весь снег может растаять. Все это произойдет из-за усиления действия антициклона, именно он принесет в город тепло в качестве настоящего подарка к женскому празднику.

Несмотря на предстоящее потепление, синоптик Роман Вильфанд рекомендует автомобилистам воздержаться от замены шин до конца марта, до тех пор, пока среднесуточная температура воздуха не поднимется выше пяти градусов Цельсия.

Шоу-бизнес в Telegram

4 марта 2025, 08:30
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Гидрометцентр✓ Надежный источник

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