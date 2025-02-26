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Тест: насколько хорошо вы знаете знаковые советские фильмы 50-х годов?

Тест: насколько хорошо вы знаете знаковые советские фильмы 50-х годов?
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В середине 50-х годов XX века советское кино переживало новый виток развития благодаря хрущевской оттепели. Общественные настроения начали меняться, и картины стали активно отражать эти изменения.

На экранах появилось больше лирики, а главными героями стали персонажи, погруженные в повседневные заботы и драмы. Бытовые мелодрамы и комедии завоевали зрительские сердца, показывая жизнь простых людей. Давайте проверим, насколько хорошо вы знаете знаковые киноленты тех лет.

1. Какая песня прозвучала в фильме "Дело было в Пенькове"?

А) "Огней так много золотых"

Б) "Каким ты был, таким и остался"

В) "На тот большак, на перекресток"

2. Что проектировал конструктор Юрий Ершов — герой фильма "Неоконченная повесть"?

А) Корабли

Б) Самолеты

В) Ракеты

3. Как звали клоунов в фильме "Карнавальная ночь"?

А) Бим и Бом

Б) Тик и Так

В) Тип и Топ

4. Кто из героев фильма "Свадьба с приданым" произнес фразу: "Прекрасный пол, от менее прекрасного — отделись!"?

А) Ударница Ольга Степанова

Б) Куплетист Николай Курочкин

В) Бригадир Максим Орлов

5. Кем работала главная героиня фильмов "Укротительница тигров", прежде чем стала дрессировщицей?

А) Акробаткой

Б) Ветеринаром

В) Уборщицей

Правильные ответы:

1. — А) "Огней так много золотых"

2. — А) Корабли

3. — В) Тип и Топ

4. — Б) Куплетист Николай Курочкин

5. — В) Уборщицей

Шоу-бизнес в Telegram

26 февраля 2025, 14:10
Фото: Freepik
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