Женатый любовник нашел замену помолвочному кольцу в важный для Семенович день

Совсем недавно Анна Семенович отметила свой 45-й день рождения. Юбилей стал настоящим праздником для артистки.

Экс-солистка популярной группы "Блестящие" получила множество подарков от друзей и близких, каждый из которых был особенным и запоминающимся. Одним из самых дорогих подарков стал браслет от ее возлюбленного Дениса Шреера.

Этот ювелирный шедевр от известного бренда обошелся предпринимателю в пять миллионов рублей. Украшение стало своеобразной заменой помолвочному кольцу, которое Семенович уже давно ждет от женатого любовника. Кроме того, Денис организовал шикарный банкет, на котором собрались самые близкие друзья Анны, чтобы поздравить ее с юбилеем.

Среди других значимых подарков, которые порадовали Семенович, оказались роскошные украшения от фигуристки Татьяны Навки. Она вручила Анне колье и серьги, усыпанные бриллиантами, которые стали настоящим символом изысканности и стиля.

Певица Ирина Салтыкова не осталась в стороне и вручила хрустальную икорницу. Не забыли друзья и о практичных вещах для дома. Фигуристка Анастасия Гребенкина подарила эксклюзивный набор бокалов. Также были вручены кастрюли, сковородки и различные кухонные приборы. Увлажнители воздуха и постельное белье стали полезными дополнениями к подаркам, которые сделают жизнь Анны более комфортной.

Среди более оригинальных презентов можно выделить брендовые туфли и сертификаты на косметические процедуры. Также артистка получила эксклюзивный набор соли и пены для ванны, а также аппарат для лица, который создает лифтинг-эффект перед съемками.

Несмотря на все эти роскошные подарки, сама Анна призналась, что все еще ждет заветного кольца от своего возлюбленного. Она уверена, что Денис сделает ей предложение тогда, когда будет готов к этому шагу.