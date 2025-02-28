Тест: угадайте режиссера кино из СССР по его искрометной цитате

1. Кто признавался в этом: "Я никогда не снимал комедии. На моих фильмах написано "комедия", потому, что под комедию давали больше пленки"?
А) Эльдар Рязанов
Б) Геральд Бежанов
В) Георгий Данелия
2. "Снимать комедию для меня — это вредная привычка", — сказал...
А) Марк Захаров
Б) Владимир Меньшов
В) Леонид Гайдай
3. Кому принадлежат эти слова: "Котов невозможно заставить делать то, чего они не хотят. Так и я. Если мне неохота смотреть этот фильм, то никто, даже я сам не может заставить меня его снимать"?
А) Андрей Тарковский
Б) Георгий Данелия
В) Леонид Гайдай
4. Кто так жестко высказался: "Я заметил, большие актеры в какой-то период своей жизни иногда кажутся бездарными"?
А) Марк Захаров
Б) Александр Роу
В) Леонид Гайдай
5. А кто сказал это: "Говорят, что кино быстро стареет. Это неправда. Стареют только плохие картины"?
А) Эльдар Рязанов
Б) Александр Серый
В) Андрей Тарковский
Правильные ответы:
1. — В) Георгий Данелия
2. — В) Леонид Гайдай
3. — Б) Георгий Данелия
4. — А) Марк Захаров
5. — В) Андрей Тарковский