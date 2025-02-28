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Пятница 28 февраля

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Тест: угадайте режиссера кино из СССР по его искрометной цитате

Тест: угадайте режиссера кино из СССР по его искрометной цитате
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Режиссеры СССР не только создавали шедевры, но и оставили после себя множество остроумных и глубоких высказываний. Предлагаем вам угадать, кто из знаменитых мастеров кино мог произнести ту или иную фразу.

1. Кто признавался в этом: "Я никогда не снимал комедии. На моих фильмах написано "комедия", потому, что под комедию давали больше пленки"?

А) Эльдар Рязанов

Б) Геральд Бежанов

В) Георгий Данелия

2. "Снимать комедию для меня — это вредная привычка", — сказал...

А) Марк Захаров

Б) Владимир Меньшов

В) Леонид Гайдай

3. Кому принадлежат эти слова: "Котов невозможно заставить делать то, чего они не хотят. Так и я. Если мне неохота смотреть этот фильм, то никто, даже я сам не может заставить меня его снимать"?

А) Андрей Тарковский

Б) Георгий Данелия

В) Леонид Гайдай

4. Кто так жестко высказался: "Я заметил, большие актеры в какой-то период своей жизни иногда кажутся бездарными"?

А) Марк Захаров

Б) Александр Роу

В) Леонид Гайдай

5. А кто сказал это: "Говорят, что кино быстро стареет. Это неправда. Стареют только плохие картины"?

А) Эльдар Рязанов

Б) Александр Серый

В) Андрей Тарковский

Правильные ответы:

1. — В) Георгий Данелия

2. — В) Леонид Гайдай

3. — Б) Георгий Данелия

4. — А) Марк Захаров

5. — В) Андрей Тарковский

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28 февраля 2025, 14:18
Фото: Freepik
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