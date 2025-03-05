Автор песен Пугачевой назвал артистку, которая заменит Примадонну на эстраде: и это не Алсу

Поэт-песенник Александр Шаганов рассказал, для кого готов писать свои песни.

Алла Пугачева покинула Россию в 2022 году и соотечественники ее начали забывать. Однако нашлась артистка, которая может занять место Примадонны на эстраде, и это не Алсу, как ранее предполагали в мире шоу-бизнеса. По мнению поэта-песенника Александра Шаганова, этой певицей вполне может стать Ольга Бузова. В интервью журналистам Шаганов заявил о своей готовности сотрудничать с Бузовой и отметил, что Ольга уже исполняла некоторые из его песен, что свидетельствует о возможностях дальнейшего творческого взаимодействия между ними.

Шаганов, который известен своими композициями, написанными для таких звезд, как Алла Пугачева, добавил, что если Бузова на слуху, то это не просто так. Скорее всего, исполнительница хита "Мало половин" обладает творческой харизмой. Также поэт подчеркнул важность ярко выраженной жизненной позиции артиста, что, по его мнению, присуще и Ольге Бузовой.

Александр Шаганов отметил, что эстрадная музыка является легким жанром, который сопровождает людей в моменты отдыха и расслабления. Он привел пример, говоря, что даже прослушивание музыки у бассейна — это своего рода элемент эстрады. Хотя предпочтения публики разнообразны, и кто-то может предпочитать более сложные музыкальные формы, такие как опера, каждый жанр находит свою аудиторию.

Творческое наследие Александра Шаганова охватывает широкий спектр артистов, среди которых такие известные имена, как Алла Пугачева, София Ротару, Людмила Зыкина, Дима Билан, Алсу и другие, а также популярные музыкальные коллективы, включая "Иванушки International", "На-На".

