Внешний вид дочери Пугачевой и Галкина* вызвал бурю эмоций в Сети: стала яркой брюнеткой

Лиза появилась в необычном для себя образе.

Максим Галкин*, который был включен в реестр иностранных агентов, периодически делится семейными снимками в социальных сетях. На этот раз он опубликовал фотографию дочери Лизы.

Дочь Максима*, светловолосая ученица школы, стала яркой брюнеткой и почти идеально воплотила образ Уэнсдей, героини популярного американского сериала, дочери Гомеса и Мортиши Аддамс. 11-летняя девочка позировала в просторном холле возле лестницы. Светлая обстановка контрастировала с ее мрачным образом.

Для своего костюма Лиза выбрала черный парик, скрывающий ее светлые волосы, и наряд в стиле готики: платье с высоким воротничком, длинную многослойную юбку и сетчатые перчатки до локтей. Завершили образ массивные ботинки на шнурках. Подпись к фото гласила: "К карнавалу готова".

Внешний вид девочки вызвал бурю эмоций среди подписчиков. Многие комментаторы выразили недоумение: "Она выглядит такой грустной", "Темные волосы сильно меняют ее облик", "Главное, чтобы снова вернулась к своему милому блонду".

Ранее Максим Галкин* также поделился кадрами, снятыми в новогоднюю ночь вместе с Аллой Пугачевой. Во время исполнения песни Элвиса Пресли Love Me Tender в караоке, Лиза прижалась щекой к плечу отца и внимательно слушала музыку. Алла Пугачева была запечатлена с вуалью на лице.

В другой новости Ирина Шейк продемонстрировала свою фигуру в откровенном купальнике и объявила о поездке на карнавал в Бразилии. Топ-модель призналась, что с нетерпением ждет яркого праздника в Рио-де-Жанейро.

*признан в России иностранным агентом.