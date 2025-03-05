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Собравшаяся замуж Семенович рассказала об унижении: Из таких отношений надо уходить!

Собравшаяся замуж Семенович рассказала об унижении: Из таких отношений надо уходить!
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Анна Семенович поделилась с подписчиками личным.

Известная российская певица Анна Семенович недавно провела рубрику "вопрос-ответ" в своем аккаунте в одной из социальных сетей, где она общалась со своими поклонниками и делилась с ними различными мыслями. Один из подписчиков спросил, что делать, когда близкие люди не оказывают поддержки и не проявляют понимания. Семенович высказалась о таких отношениях однозначно, заявив, что не стала бы терпеть унижение, ведь человек начинает роман не для того, чтобы оказаться жертвой.

"Из таких отношений надо уходить!" — подчеркнула Семенович.

Стоит отметить, что недавно стало известно, что жених Анны Семенович, бизнесмен Денис Шреер, оплатил день рождения певицы. Более того, в средствах массовой информации даже начали циркулировать слухи о том, что в этот день Анна может получить предложение руки и сердца от своего возлюбленного. Однако эти ожидания не оправдались, и официального предложения о замужестве сделано не было.

Ранее Семенович признавалась журналистам, что вполне готова вступить в брак, но пока предложения не поступает, а Анна твердо уверена, что инициатива в таких делах должна исходить исключительно от мужчины. Кроме того, экс-фигуристка не раз подчеркивала, что ее избранник очень богат и постоянно балует ее дорогими подарками и сюрпризами.

Шоу-бизнес в Telegram

5 марта 2025, 10:06
Анна Семенович. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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