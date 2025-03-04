Орлова прилюдно рассказала о главном изъяне своего мужа: Сразу предупредил

Ольга Орлова часто делится с поклонниками подробностями своей личной жизни. Певица решила откровенно рассказать о недостатке своего мужчины.

Орлова счастлива в браке с бизнесменом Валерием, который старше ее на десять лет. Несмотря на то, что Ольга редко говорит о своем супруге, в одном из недавних постов в блоге она неожиданно раскрыла его главный изъян.

"Когда он начал за мной ухаживать, сразу предупредил, что не романтик", — поделилась Орлова с подписчиками.

По словам знаменитости, Валерий убеждал е в том, что она никогда не пожалеет о своем выборе. Ольга отметила, что их психотипы отличаются, но это не стало преградой для их отношений. "Так и вышло", — уверенно резюмировала она.

Несмотря на отсутствие романтических жестов, певица призналась, что Валерий часто радует ее дорогими подарками.

"Практически на все праздники муж дарит мне украшения или часы. Выставлять я это особо не люблю", — рассказала Ольга.

Экс-солистка группы "Блестящие" добавила, что предпочитает не хвастаться своими подарками в социальных сетях. Стоит отметить, что в 2023 году у Ольги и Валерия родилась дочь Анна, и это стало новым этапом в их жизни.

Напомним, ранее Орлова в очередной раз подверглась жесткой критике. Подписчики обвинили ее в том, что она не заботится о своей дочери.