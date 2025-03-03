Стало известно о возвращении Лолиты в шоу "Суперстар!" после скандальной вечеринки

Лолита Милявская готова вновь появиться на телевидении. После недавних скандалов и отмены концертов по всей России певица собирается вернуться в эфир шоу "Суперстар!" на НТВ.

Как сообщают источники, появление певицы в роли члена жюри ожидается уже 8 марта. В пятом сезоне "Суперстар!" Лолита была заменена Наташей Королевой. Судя по последним новостям, вскоре она займет свое прежнее место.

По информации инсайдеров, Милявская будет сидеть рядом с музыкальным критиком Сергеем Соседовым. Очевидцы съемок отмечают, что Лолита выглядела прекрасно и была в отличном настроении, радуя всех своим присутствием.

Во время съемок артистка удивила всех своим новым образом — татуировкой на шее, которая, по мнению зрителей, очень ей идет. Атмосфера на съемочной площадке была легкой и веселой, и многие радовались возвращению Лолиты на экран после длительного перерыва. В компании жюри также присутствовали Лера Кудрявцева и солист "Иванушек" Кирилл Туриченко.

Напомним, что в 2023 году Лолита оказалась в центре скандала после участия в откровенной вечеринке Насти Ивлеевой. Это событие вызвало бурю обсуждений в обществе и привело к отмене ее концертов в различных городах России, включая Ульяновск, Волгоград и Пермь.