От 10 миллионов за концерт: названо имя заменившего Пугачеву на Рублевке артиста

Алла Пугачева уже три года живет то в Израиле, то на Кипре. Живет на свою российскую пенсию и на заработки мужа-иноагента. А ведь были времена, когда она на Рублевке поднимала десятки миллионов за концерт. Рублевская жительница Алена Кравец, рассказали, чем и кем местные олигархи заменили Примадонну.

"Сейчас снова вырос спрос на Филиппа Киркорова, - говорит Кравец. – Он всегда интересный, яркий, креативный. А главное, он наш, он за Россию, он за страну. Никуда не уезжал, никого не предавал, грязью не поливал, выступал на Донбассе, занимается благотворительностью, с уважением относится к нашей истории. Я знаю, что цветы, которые он получает на концертах, всегда относит к могиле Неизвестного солдата".

Кравец знает, что у Киркорова некоторое время была пауза в концертах – он занимался доведением до совершенства тела, снимался в кино, выпускал дуэты.

"В апреле он вернется на сцену двумя большими сольными выступлениями в Петербурге, – говорит Алена. – И наши рублевские миллионеры уже проявляют к нему большой интерес, многие готовы предложить ему от 10 миллионов рублей и больше за частный концерт. Ведь Киркоров – это всегда праздник. А радости сегодня в жизни не так много".

Напомним, Филипп Киркоров ранее заявил: "Артист не может жить без сцены и без оваций своего слушателя. И я снова, как в первый раз, как дебютант, выхожу к вам. Без фанфар, без пафоса столицы. Я возвращаюсь шепотом. Где? Конечно же, в Петербурге. Когда, конечно, в апреле. Мне есть, что вам рассказать. Два вечера. Два отдельные арт-объекта, которые никогда не повторятся!"

По словам Кравец, уважением среди олигархов пользуются Григорий Лепс, Стас Михайлов, Анна Асти. Хотя спрос на них меньше, чем на Филиппа Киркорова.