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Фигуристка Ирина Роднина удостоилась памятника при жизни

Фигуристка Ирина Роднина удостоилась памятника при жизни
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Феликс Грозданов

Феликс Грозданов

 Журналист, писатель, кандидат филологических наук, лауреат премии "Светский журналист года".

Мария Шукшина недавно пожаловалась, что кино стало чисто развлекательным, утратив воспитательные функции. А главное, оно перестало искать героев, на которых зрители могли бы ориентироваться и равняться. Спортивная драма Константина Статского "Роднина", которая выйдет на экраны 6 марта, оба эти недостатка исправила.

Заслужить памятник при жизни дано не каждому. Это высшая оценка людьми твоих заслуг и благодарность. Памятник при жизни поставили певцам Иосифу Кобзону, Александру Розенбауму и Николаю Расторгуеву, гимнастке Светлане Хоркиной, актеру Виктору Сухорукову. А теперь памятник есть и у фигуристки Ирины Родниной. Но это не бронзовая скульптура, а фильм-байопик "Роднина".

В историю фигурного катания и историю нашей страны Ирина Роднина вошла как трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, одиннадцатикратная чемпионка Европы. Непревзойденная, непокоренная и великая. Она не знала на льду ни одного поражения. Казалось, что она не выполняет аксели, флипы и тулупы, а летает, парит, царит! Тут стоит напомнить, что пара Роднина — Зайцев исполнила свыше 30 элементов, целый ряд которых на многие годы опережал развитие парного катания, в том числе 6 сложных поддержек.

Фото: пресс-служба

Но мало кто в Советском Союзе знал, какого огромного труда эта легкость стоила Родниной, какая колоссальная работа за этим стоит. Именно про это и идет речь в фильме. Пусть схематично, но мы видим ее путь от детства до Олимпиады в Лейк-Плэсиде 1980 года, после исторической победы на которой 30-летняя Роднина завершила спортивную карьеру.

Фото: пресс-служба

А еще в картине точно показана атмосфера тех лет, когда нашей стране объявляли бойкот, а спортсменов из Союза встречали криками негодования и антирусскими плакатами. История, как известно, развивается циклично, поэтому и интересно сравнить то время с сегодняшним.

Фото: пресс-служба

Фильм "Роднина" идет больше двух часов, но держит зрителей в напряжении каждую секунду. Мы словно бы оказываемся на тренировочных базах, в раздевалке, на стадионе и даже дома у Ирины Родниной, сопереживая ей и аплодируя. Замедленная съемка, показывающая все эмоции спортсменов, и крупные планы наполняют фильм особым драматизмом.

Фото: пресс-служба

Конечно, в финале будет знаменитая слеза Ирины Родниной, которую после победы в Лейк-Плэсиде в прямом эфире видел весь мир. Тогда она еще не знала, что ей суждено войти в историю как лучшей фигуристки планеты, что о ней будут снимать фильмы.

Фото: пресс-служба

А "Роднина" – это наши слова благодарности ей, и наше признание в любви.

Шоу-бизнес в Telegram

4 марта 2025, 02:04
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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