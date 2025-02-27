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Четверг 27 февраля

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Тест: вспомните малозаметные факты из фильма "Кавказская пленница"

Тест: вспомните малозаметные факты из фильма "Кавказская пленница"
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Этот тест по фильму "Кавказская пленница" оживит в памяти любимые эпизоды.

ВОПРОСЫ

1. В каком районе Кавказа происходят события фильма?

А. В Крыму

Б. В Сочи

В. В Анапе

2. В каком году родился Шурик? Он сообщает эту информацию в момент заполнения анкеты.

А. 1943

Б. 1942

В. 1950

3. В какой гостинице остановился Шурик?

А. "Юность"

Б. "Кавказ"

В. "Эльбрус"

4. Чьим голосом говорит в фильме студентка Нина?

А. Надежды Румянцевой

Б. Натальи Варлей

В. Нины Гребешковой

5. Какому танцу Бывалый обучал публику?

А. Танго

Б. Твисту

В. Чарльстон

ОТВЕТЫ

А. В Крыму

Б. 1942

А. "Юность"

А. Надежды Румянцевой

Б. Твисту

Шоу-бизнес в Telegram

27 февраля 2025, 17:32
Фото: кадр из фильма "Кавказская пленница"
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: угадайте любимые советски фильмы по кадру с блинами

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