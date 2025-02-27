Тест: вспомните малозаметные факты из фильма "Кавказская пленница"

ВОПРОСЫ
1. В каком районе Кавказа происходят события фильма?
А. В Крыму
Б. В Сочи
В. В Анапе
2. В каком году родился Шурик? Он сообщает эту информацию в момент заполнения анкеты.
А. 1943
Б. 1942
В. 1950
3. В какой гостинице остановился Шурик?
А. "Юность"
Б. "Кавказ"
В. "Эльбрус"
4. Чьим голосом говорит в фильме студентка Нина?
А. Надежды Румянцевой
Б. Натальи Варлей
В. Нины Гребешковой
5. Какому танцу Бывалый обучал публику?
А. Танго
Б. Твисту
В. Чарльстон
ОТВЕТЫ
А. В Крыму
Б. 1942
А. "Юность"
А. Надежды Румянцевой
Б. Твисту