Тест: вспомните малозаметные факты из фильма "Кавказская пленница"

Тест: насколько хорошо вы помните фильмы о весне из СССР?

Время пробуждения природы вдохновляет нас вспомнить о добром и светлом советском кино, которое оставило глубокий след в нашей культуре. Некоторые фильмы тех лет наполнены трогательными весенними моментами, которые дарят улыбку и тепло.