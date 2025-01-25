Александру Петрову – 36: эти роли сделали актера одним из самых востребованных в России

За свою карьеру, которая насчитывает более десяти лет, он успел порадовать зрителей множеством запоминающихся ролей в фильмах и сериалах. Вспомним лучшие работы Александра, чтобы можно было заново оценить его творческий путь.
"Обнимая небо" (2013)
В этом трогательном сериале Александр Петров сыграл роль простого парня из закрытого городка в советскую эпоху, который, столкнувшись с жизненными трудностями, становится военным летчиком. Его персонаж хранит в сердце первую любовь, что придает сюжету особую глубину. Эта мелодрама завоевала популярность и вошла в число лучших сериалов своего времени благодаря искренним эмоциям и сильному сценарию.
"Пока цветет папоротник" (2012)
Эта работа стала знаковой для молодого актера. В сериале Петров исполнил роль журналиста Кирилла, который неожиданно оказывается на Алтае и вынужден столкнуться с параллельной вселенной. Роль стала отправной точкой для его карьеры в большом кино. Интересно, что в 2019 году актер вернулся к своему персонажу в продолжении под названием «Беловодье. Тайна затерянной страны», что подчеркивает его преданность своим проектам.
"Фарца" (2015)
Криминальная драма о четырех друзьях в Москве 60-х годах стала еще одной яркой страницей в фильмографии Петрова. Его персонаж, начинающий писатель Андрей Трофимов, оказывается втянутым в мир спекуляций и преступности, чтобы спасти своего друга от бандитов. Эта роль позволила актеру продемонстрировать свои драматические способности и привнести в образ глубокие эмоциональные оттенки.
"Полицейский с Рублевки" (2016)
Безусловно, одной из самых популярных ролей Александра Петрова стал дерзкий полицейский Гриша Измайлов. Этот персонаж моментально завоевал сердца зрителей благодаря своему юмору и харизме. Тандем Петрова с Сергеем Буруновым стал настоящим феноменом, породившим множество продолжений и укрепившим позиции сериала в эфире. Их взаимодействие на экране создало уникальную атмосферу, которая привлекла внимание широкой аудитории.