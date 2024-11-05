Джаред Лето похитит советский космический аппарат в фильме "Кража Луника"

Известный продюсер раскрыл страх Пугачевой Тесты Подольская ответила на вопрос о предательстве Игры Сонник

Топ новостей недели

ТЕСТ про советское кино: угадайте откуда цитата и вспомните подробности любимых картинТЕСТ про советское кино: угадайте откуда цитата и вспомните подробности любимых картин Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм о молодежи "Маленькая Вера"?Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм о молодежи "Маленькая Вера"? ТЕСТ для знатоков фильма "Собачье сердце"ТЕСТ для знатоков фильма "Собачье сердце" Тест: знаете ли вы названия специфической кухонной утвари?Тест: знаете ли вы названия специфической кухонной утвари?

Лента новостей

Вторник 5 ноября

13:35Джаред Лето похитит советский космический аппарат в фильме "Кража Луника" 12:34"Под чем она?": странное видео Муцениеце наделало много шума 12:33ТЕСТ: угадайте эпизоды фильма "Любовь и голуби" по небольшим приметам 11:34Умер работавший с Майклом Джексоном легендарный композитор Куинси Джонс 10:48Билан подвергнул свою жизнь огромному риску на опасной высоте 10:21ТЕСТ: угадайте советский фильм по смешному ругательству героя 10:05Куда сходить в Москве: афиша c 7 по 17 ноября 10:02Красноречивее всего: стала известна реакция Пугачевой на изгнание Кравец 06:37Тушеная картошка с мясом в мультиварке: универсальный рецепт без лишних забот 03:46Мать Тимати публично раскрыла обман возлюбленный сына 00:32Прилучному исполнилось 37: вспоминаем лучше роли российского актера 16:1953-летний Чернышев впервые вышел на лед после смерти Заворотнюк 14:16Тест: в каких городах СССР снимали эти знаковые советские фильмы? 12:26Собчак объяснила свой категорический отказ помогать сыну делать уроки 10:15Алсу откровенно рассказала о своем отношении к скандалам на фоне развода 06:47Драники с тыквой: оригинальный осенний рецепт блюда славянской кухни 03:34Покинувшая Россию Орбакайте исполнила лучшие хиты Пугачевой перед зажиточной публикой 00:11Мэттью Макконахи – 55: какие фильмы с актером вам точно стоит посмотреть 16:23Рассказавшая о своих счастливых отношениях фигуристка Медведева внезапно заявила о расставании 14:3779-летний Петросян готовится впервые в своей карьере выйти на сцену Comedy Club 12:19Тест: хорошо ли вы знаете советский фильм о трагичной любви "Табор уходит в небо"? 10:07Собчак, Прилучный, Бурунов: сколько зарабатывают звезды на красных дорожках 06:32Пицца на сковороде: рецепт сытного блюда без использования духовки 03:24Лопес сорвалась на публике из-за провокационного вопроса о связи с Пи Дидди 00:23Плющенко исполнилось 42: как фигуристу удалось стать иконой в мире российского спорта 17:55ТЕСТ: Угадайте фильмы по остроумным фразам героинь Фаины Раневской 17:23Тест на логику: попробуйте разгадать интересные головоломки 15:18Тест: насколько хорошо вы знаете советские мелодрамы? 13:42Официально объявлено о старте работы над фильмом по мотивам "Игры престолов" 13:25Скончалась актриса из сериала "Слово пацана" Лидия Ильина 12:28ТЕСТ: вспоминаем лучшие роли Владимира Меньшова по кадрам из культовых фильмов 11:14Понаровская оказалась перед крайне тяжелым выбором после смерти сына 06:27Пышные оладьи на кефире: рецепт лучшего домашнего завтрака для всей семьи 03:06У принца Гарри открылись глаза на скверный характер Меган Маркл 00:18"Целлюлит закрашивать лень": Дайнеко в купальнике показала себя без прикрас 17:58ТЕСТ к юбилею любимого фильма "Любовь и голуби": герои, факты и цитаты 16:14Тест: попробуйте угадать названия всех экзотических фруктов по фото 14:23На Никиту Кологривого устроят охоту в авантюрной комедии "Беги" 14:10Московский зоопарк открыл конкурс на лучшие кадры из трансляций 13:48Российские атомщики поделились с китайскими коллегами опытом обращения с РАО 12:26Подольская ответила на вопрос о грязи, предательстве и унижениях в шоу-бизнесе 12:22Селиванов из сериала "Реальные пацаны" объяснил решение забрать дочь у бывшей жены 11:25ТЕСТ по любимому фильму "Ширли-мырли": вспоминаем цитаты и героев 10:59Известный продюсер раскрыл страх Пугачевой оказаться в тени и быть забытой 06:12Паэлья с морепродуктами: рецепт яркого горячего блюда для холодных осенних дней 03:26Кейт Миддлтон отправила трогательное послание победившей рак знаменитой актрисе 00:29Дженнифер Лопес оказалась замешана в громком скандале с Пи Дидди 18:33Тест для любознательных: попробуйте угадать названия городских птиц 18:07Тест: из каких советских фильмов-сказок эти злодеи? 15:40Муцениеце после разборок с Прилучным оставила сына и покинула Россию: Жизнь продолжается
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Джаред Лето похитит советский космический аппарат в фильме "Кража Луника"

Джаред Лето похитит советский космический аппарат в фильме "Кража Луника"
82

Джаред Лето и Лупита Нионго объединятся в новом фильме "Кража Луника". Картина обещает стать захватывающим триллером, основанным на реальных событиях.

В центре сюжета находятся агенты ЦРУ, которые в 1959 году осуществили дерзкую операцию по похищению модели советской космической станции "Луна-2" с аэрокосмической выставки в Мексике. Целью этой операции было изучение технологий, разработанных Советским Союзом, и использование их для дальнейшего развития собственной американской лунной программы.

Интересно, что детали этой операции оставались под грифом секретности более полувека. Только в 2019 году американская разведка решила рассекретить часть архивов времен Холодной войны, и мир узнал о смелом плане агентов, который мог бы изменить ход космической гонки между двумя сверхдержавами. Это открытие вдохновило сценаристов на создание фильма, который сочетает в себе элементы шпионского триллера и исторической драмы.

Режиссером картины выступит Кемп Пауэрс, известный по работе над анимационными проектами "Душа" и "Человек-паук: Паутина вселенных". Его опыт в создании ярких и эмоционально насыщенных историй обещает сделать "Кражу Луника" не только увлекательной, но и глубокой с точки зрения персонажей и их мотивации. Лето и Нионго, обладающие выдающимся актерским мастерством, обещают привнести в свои роли уникальную динамику и харизму.

Премьера фильма запланирована на конец 2025 года, и уже сейчас он вызывает большой интерес у зрителей и критиков. С учетом актуальности тематики шпионских операций и исторического контекста, "Кража Луника" имеет все шансы стать не только коммерчески успешным проектом, но и важным культурным явлением. Фильм обещает раскрыть не только захватывающую историю о похищении, но и более глубокие вопросы о морали и этике разведывательных операций в условиях Холодной войны.

Шоу-бизнес в Telegram

5 ноября 2024, 13:35
Джаред Лето. Фото: соцсети
Variety✓ Надежный источник

По теме

Эти звезды Голливуда помешаны на здоровом образе жизни

ТЕСТ: угадайте эпизоды фильма "Любовь и голуби" по небольшим приметам

ТЕСТ: угадайте эпизоды фильма "Любовь и голуби" по небольшим приметам
Фильм Владимира Меньшова "Любовь и голуби" вышел на экраны 40 лет назад. Кажется, мы знаем его наизусть – он стал частью русской ДНК. Но обращаем ли мы внимание на детали? Угадайте эпизоды этой народной ленты по небольшим приметам. 1.

ТЕСТ: угадайте советский фильм по смешному ругательству героя

ТЕСТ: угадайте советский фильм по смешному ругательству героя
Нецензурная брань в советских фильмах была невозможна. Поэтому сценаристы заменяли ее смешными ругательными выражениями. Давайте вспомним картины по сказанным в сердцах фразам героев. 1.

Прилучному исполнилось 37: вспоминаем лучше роли российского актера

Прилучному исполнилось 37: вспоминаем лучше роли российского актера
Сегодня Павлу Прилучному исполнилось 37 лет. В честь этого события мы решили вспомнить его лучшие роли, которые сделали его одним из самых ярких актеров российского кино. С самого детства, когда он увлекался вокалом, хореографией и даже боксом, мечты о карьере бандита сменились на более разнообразные образы.

Тест: в каких городах СССР снимали эти знаковые советские фильмы?

Тест: в каких городах СССР снимали эти знаковые советские фильмы?
Даже если действие фильма разворачивается в определенном городе, это не всегда значит, что съемки проходили именно там. Многие советские комедии, знакомые миллионам россиян, были сняты в различных местах, которые порой не соответствуют сюжету. Интересно, что многие комедии использовали декорации и студийные съемки, чтобы создать иллюзию различных городов.

Мэттью Макконахи – 55: какие фильмы с актером вам точно стоит посмотреть

Мэттью Макконахи – 55: какие фильмы с актером вам точно стоит посмотреть
Мэттью Макконахи – один из самых ярких и многогранных актеров современности. Сегодня, когда ему исполняется 55 лет, стоит вспомнить его лучшие роли, которые навсегда останутся в памяти зрителей. 1.

Выбор читателей

03/11ВскРассказавшая о своих счастливых отношениях фигуристка Медведева внезапно заявила о расставании 04/11ПндПокинувшая Россию Орбакайте исполнила лучшие хиты Пугачевой перед зажиточной публикой 03/11Вск79-летний Петросян готовится впервые в своей карьере выйти на сцену Comedy Club 04/11ПндСобчак объяснила свой категорический отказ помогать сыну делать уроки 04/11ПндМэттью Макконахи – 55: какие фильмы с актером вам точно стоит посмотреть 04/11ПндАлсу откровенно рассказала о своем отношении к скандалам на фоне развода