Александр Петров появился в образе двух братьев-близнецов в трейлере комедии "Василий"

В 2025 году зрители смогут насладиться приключенческой комедией "Василий". Актер Александр Петров воплотит на экране сразу двух братьев-близнецов.

Сюжет фильма обещает быть захватывающим и полным неожиданных поворотов, ведь братья, разлученные в детстве, вновь встретятся и столкнутся с множеством проблем, которые им предстоит решить вместе. Главный герой, Вася, — скромный учитель основ безопасности жизнедеятельности из маленького поселка Ковылкино. Его жизнь проходит тихо и размеренно, однако его брат Коля, с которым они не виделись много лет, оказался в центре опасной истории.

Коля умудрился обмануть мексиканский наркокартель, что привело к серьезным последствиям. В поисках своего брата Василий решает отправиться в Мексику, даже не подозревая, что его ждут настоящие приключения. Здесь ему придется применять все свои знания по ОБЖ, чтобы выжить среди местных бандитов и справиться с ревнивой мексиканской красавицей Бонитой.

Фильм "Василий" обещает быть не только комедийным, но и трогательным, ведь на фоне захватывающих событий братьям предстоит заново узнать друг друга и разобраться в своих чувствах и семейных узах. В дополнение к Петровым в картине сыграют такие актеры, как Валентина Мазунина, Павел Ворожцов, Дмитрий Лысенков и Ян Цапник. Мексиканские актеры Барбара де Рехиль и Гильермо Кинтанилья добавят колорита и аутентичности в историю.

Режиссером фильма стал Дима Литвиненко, известный своими работами в жанре комедии и приключений. Он уже зарекомендовал себя как талантливый создатель легких и увлекательных фильмов. Сценаристы Андрей Золотарев и Юлия Савенкова также внесли свой вклад в создание уникального сюжета, который сочетает в себе элементы комедии и драмы.

Операторская работа Юрия Никогосова, который недавно получил премию за сериал "Актрисы", обещает создать визуально привлекательную картину. Художник Владислав Огай, работавший над проектами, которые были представлены на Каннском фестивале, также добавит глубины и эстетики в художественный мир фильма. Костюмы для персонажей разработала Анастасия Баталова, что также важно для передачи характеров братьев-близнецов.

Производство картины организовано при поддержке таких компаний, как Art Pictures Studio и Национальная Медиа Группа. Продюсеры проекта — Фёдор Бондарчук, Денис Баглай и другие — вложили свои силы и ресурсы в создание качественного продукта, который сможет привлечь внимание зрителей.

Команда фильма уверена в успехе своей работы. Александр Петров поделился своими впечатлениями о роли близнецов: "Когда я прочитал сценарий, у меня возникло чувство восторга. И хотя у меня не было мечты сыграть близнецов, я осознал, насколько это интересный опыт". Он отметил сложности съемок, связанные с необходимостью передать различия между персонажами — их характеры, манеры поведения и биографии. Для этого актеру пришлось проделать большую работу над собой и использовать различные приемы перевоплощения.

Петров также рассказал о том, как он использовал свои воспоминания о близнецах из своего детства для создания образов героев. Важно отметить, что съемочный процесс был организован так, чтобы облегчить задачу актеру: один день снимали сцены с Колей, а другой — с Васей. Это позволило ему сосредоточиться на каждом персонаже отдельно и глубже понять их внутренний мир.

"Василий" выйдет в кинотеатрах 23 января 2025 года.