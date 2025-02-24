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Молодая невеста Лепса приняла важное решение

Молодая невеста Лепса приняла важное решение
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Григорий Лепс задумался о детях.

Весной текущего года популярный исполнитель Григорий Лепс предложил руку и сердце студентке Авроре Кибе. Несмотря на желание сразу же зарегистрировать отношения, артист подчеркнул, что девушке важно сначала получить образование. Аврора учится на дизайнера в известном Лондонском колледже моды.

Тем не менее, пара все же решилась на свадьбу раньше запланированного срока. Прожив в Великобритании лишь шесть месяцев, Аврора приняла важное решение продолжить обучение в московском вузе. По словам, молодой избранницы Лепса, в Лондоне она останется до июня, а лишь потом поступит на второй курс столичного университета.

Судя по всему, Аврора уже приступила к подготовке к свадьбе. В соцсетях она ответила на вопросы подписчиков касательно торжества, отметив, что хочет сменить не меньше трех свадебных платьев. Девушка собирается разрабатывать дизайн нарядов сама, хотя не исключает помощь профессионалов.

Кроме того, Аврора раскрыла секреты поддержания своей фигуры. Она рассказала, что пропускает обед, питаясь дважды в день — утром и вечером. При росте 163 см ее вес составляет 41 кг. Сейчас девушка пытается набрать еще около пяти килограммов. Ранее Аврора страдала расстройством пищевого поведения, что привело к снижению веса до 35 кг и обморокам.

Григорий Лепс признался, что осознает реакцию общества на их отношения. Артист отметил, что открыт к заключению брака и венчания с Авророй. Он мечтает о детях и хочет обеспечить ей счастливую жизнь как минимум на ближайшие десять лет.

Музыкант честно заявил, что не боится, что Аврора найдет кого-то богаче, поскольку она происходит из обеспеченной семьи. Тем не менее, он уверен в своей способности сделать девушку счастливой.

Шоу-бизнес в Telegram

24 февраля 2025, 15:53
Григорий Лепс. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
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