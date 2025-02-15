Находящегося в отношениях Брэда Питта застали за страстными поцелуями с другой женщиной

Брэд Питт вновь привлек внимание к своей личной жизни. Всему виной съемки нового фильма "Формула 1", в которых принимает участие актер.

Питт, известный своими громкими романами и интрижками, был замечен за поцелуями с привлекательной блондинкой Кэрри Кондон. Это моментально стало настоящей сенсацией и вызвало множество обсуждений в прессе и среди поклонников.

Брэд Питт начал встречаться со своей нынешней девушкой Инэс три года назад. На сегодняшний день их отношения выглядят вполне серьезными.

Однако, несмотря на крепкие чувства, пара столкнулась с серьезными юридическими препятствиями. Дело в том, что они не могут узаконить свои отношения из-за разногласий по поводу брачного договора.

Питт, который на протяжении восьми лет вел судебные тяжбы с Анджелиной Джоли, стремится защитить свое состояние, оцениваемое в 400 миллионов долларов. Актер настаивает на составлении брачного контракта, но Инес не готова полностью отказаться от своих прав.

Ситуация усложняется и новыми сценами из фильма, где Питт играет роль гонщика. В недавно опубликованном видео можно увидеть, как актер страстно целуется с Кэрри Кондон. Фанаты отметили, что между ними возникла настоящая химия, что только добавляет масла в огонь. Многие зрители начали задаваться вопросом, не перенесли ли актеры свои чувства за пределы съемочной площадки?

Для Инес это может стать причиной новых переживаний. Несмотря на то, что она является важной частью жизни Брэда, профессиональные обязательства артиста и романтические сцены с коллегами по цеху могут вызывать у нее беспокойство.