Сложный ТЕСТ: Найди синонимы к этим словам

Вы считаете себя знатоком русского языка? Это легко выяснить в нашем тесте! Если сможете найти хотя бы половину синонимов к этим словам, то поставим пятерку! Проверьте свои знания нашего великого и могучего в этом интересном тесте.
Скорее всего вы не сможете найти синонимы к этим редким словам. Проверим?
Вы считаете себя знатоком русского языка? Это легко выяснить в нашем тесте! Если сможете найти хотя бы половину синонимов к этим словам, то поставим пятерку! Проверьте свои знания нашего великого и могучего в этом интересном тесте.