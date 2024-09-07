Сложный ТЕСТ: Найди синонимы к этим словам

Раскрыто содержание душераздирающего письма Кейт Миддлтон – что она рассказала?

Кейт Миддлтон всегда проявляет искреннюю заботу о простых людях. Ее внимание к детским проблемам особенно трогательно. В этом году в канцелярию Кенсингтонского дворца пришло письмо от Кирсти Керр, матери шестилетней девочки Айлы, страдающей от целиакии – аутоиммунного заболевания, В этом году в канцелярию Кенсингтонского дворца пришло письмо от Кирсти Керр, матери девочки Айлы, страдающей от целиакии — аутоиммунного заболевания, при котором организм не переносит глютен.