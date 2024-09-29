День рождения Микеланджело Антониони: смотрим 5 культовых фильмов классика авторского кино

29 сентября 1912 года родился выдающийся итальянский режиссер Микеланджело Антониони. Творчество автора навсегда изменило облик мирового кино.



Фильмы Антониони исследуют человеческие чувства и внутренние конфликты, погружая зрителя в мир одиночества и отчуждения. Давайте вспомним пять культовых кинокартин Антониони, которые должен увидеть каждый.

1. Приключение (1960)

"Приключение" — первый фильм знаменитой "трилогии отчуждения", в которой главную роль исполнила Моника Витти. Сюжет начинается с детективной завязки: группа друзей отправляется в путешествие по Тирренскому морю и останавливается на безлюдном острове. Здесь они наслаждаются природой и общением, но вскоре теряют одну из своих спутниц — Анну. Это исчезновение становится символом глубокого эмоционального разрыва и пустоты, которая охватывает героев. Фильм задает вопросы о смысле жизни и истинной близости между людьми.



2. Красная пустыня (1964)

Этот фильм стал первым цветным произведением Антониони и принес ему «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. Главная героиня, вновь сыгранная Моникой Витти, испытывает глубокое чувство одиночества и экзистенциальной тревоги после того, как чудом избегает смерти в аварии. Антониони использует цвет как выразительное средство: серые оттенки городского пейзажа контрастируют с яркими пятнами красного и синего, создавая атмосферу безысходности и тоски. Этот фильм стал важным шагом в развитии визуального языка кино.

3. Фотоувеличение (1966)

"Фотоувеличение" — один из самых известных фильмов Антониони, который стал его первым англоязычным проектом. Сюжет разворачивается в Лондоне 1960-х, где талантливый фотограф Томас живет на грани между искусством и реальностью. Он увлекается модой и вечеринками, но его жизнь меняется после того, как он случайно запечатлевает момент, который меняет его восприятие мира. Фильм основан на рассказе Кортасара "Слюни дьявола", а также затрагивает темы восприятия и реальности, что делает его актуальным даже спустя десятилетия.



4. Забриски-пойнт (1970)

Следующим шагом Антониони стала "Забриски-пойнт", в которой он исследует молодежную культуру хиппи и протестные настроения конца 1960-х годов. Главные герои, непрофессиональные актеры, путешествуют по пустыне, исследуя идеалы свободы и любви. Фильм стал символом эпохи, когда молодежь искала смысл жизни и стремилась к переменам. Антониони создает атмосферу неопределенности и свободы, ставя под сомнение традиционные ценности.



5. Профессия: репортер (1975)

В картине "Профессия: репортер" мы встречаем журналиста Дэвида Локка, который оказывается в заброшенном уголке Сахары. После неожиданной смерти соседа он принимает решение изменить свою жизнь, поменяв паспорта с мертвым человеком. Это действие становится началом его внутренней трансформации. Фильм исследует темы идентичности и отчуждения, а также показывает, как легко можно потерять себя в современном мире. Несмотря на то что при первом выходе фильм остался незамеченным, со временем он был признан одним из величайших произведений Антониони.